По сюжету Макс и Настя, молодая пара на пороге кризиса отношений, сталкиваются с рядом таинственных событий. После травмы головы Макс теряет память, а Настя исчезает без следа. В попытках разобраться в произошедшем, главный герой сталкивается с рядом опасностей, включая преследование преступников, галлюцинации и откровения из прошлого. В центре сюжета - тайна исчезновения девушки и попытки героя восстановить свою память.

Сериал «Я ничего не помню» - это история про нездоровые, про токсичные отношения, про нелюбовь, про то, откуда рождается насилие. Самое страшное, что кто-то из зрителей может узнать себя, свои отношения сквозь эту историю.

В главных ролях: Владимир Веровочкин, Ангелина Пахомова, Анна Бегунова, Денис Самойлов, Мария Риваль, Виктор Сухаруков, Юрий Кузнецов, Евгений Сидихин, Елена Руфанова. Режиссер Дмитрий Власкин, автор идеи Юрий Овчиников, сценарист Татьяна Воронина. Продюсеры: Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Макар Кожухов, Антон Риваль, Дмитрий Власкин.

Владимир Веревочкин, исполнитель главной роли:

– Мне позвонил Дима Власкин, собственно, мы познакомились по телефону. Попросил прочитать материал, сказал, что очень хотел бы попробовать меня на роль Макса, на главную роль. Я начал читать, по актерски сразу зацепился за главного героя. Мне совершенно не близок персонаж. И, наверное, это меня и зацепило в первую очередь. У Макса - очень больное эго, он как бы брошенный всеми, ему постоянно нужны доказательства любви, постоянно надо понимать, что его любят, что его ценят. Мы видим такие примеры в мире. И видим страшные стороны этих проявлений. Но есть и какие-то очень трогательные моменты в этих людях. Поэтому он мне абсолютно не близок и мне хотелось это прочувствовать, понять и попробовать прожить такого персонажа. Очень я им дорожу, мне его и жалко, и я его обогреваю.

Ангелина Пахомова, исполнительница главной роли:

– Как только я сходила на очные пробы с Димой Власкиным, режиссером я, в принципе, поняла, что буду сниматься. Мне лично есть, о чем сказать в этой истории, потому что для меня эта история, это предупреждение для всех девочек о том, что если твои инстинкты не работают, если ты не можешь разглядеть хищника, это может плохо кончится. Такие истории любви многим очень нравятся, потому что они на безумных чувствах, на страсти. Все любят смотреть на такие истории любви, но обычно за ними никакого счастья не стоит. И мне бы хотелось, чтобы зрители посмотрели эту историю и подумали, возможно, у них есть что-то подобное и нужно задуматься.

Антон Риваль, креативный продюсер «Я ничего не помню»:

– Идея снять сериал у нас с Дмитрием Власкиным уже больше десяти лет. Мы выпускники школы студии МХАТа и однокурсники. Для нас «Я ничего не помню» - это дебют, как сериал. Мы безумно благодарны онлайн-кинотеатру PREMIER и нашим партнерам, что они доверились нам. Разработка сценария шла долго, полтора года. Много переписывали, потому что всегда задавали себе вопрос: чем мы будем удивлять?

Главных героев мы очень быстро нашли по простой причине, что я и Митя тоже актеры. Я, например, работал с Ангелиной Пахомой. И, когда мы ее вспомнили, я сказал, что видел, как Ангелина работает на площадке, ее уровень подключения и я понимал, что это будет нестандартная роль для нее, поэтому нужно обязательно ее попробовать. И как только она записала пробы, а мы их увидели, а она одна из первых записала пробы, сразу стало ясно, что Ангелина - наша героиня. Она, как мне кажется, счастлива, что играет такого персонажа.

А Владимир Веревочкин - это митина находка. Митя, который видел Владимира в сериалах, сказал, это наш герой, это Макс, я его так представляю с тех пор, как мы начали писать. И когда мы увидели глаза Веревочкина на кастинге стало сразу ясно - мы, правда, не ошиблись.

Химия между этими двумя персонажами Максом и Настей невероятная на площадке. Что касается остального кастинга, то наш прекрасный кастинг-директор Александра Кузнецова находит нам кучу питерских местных артистов, которые сами по себе вносят тот самый питерский вайб, который мы ищем для нашей картины.

Дмитрий Власкин, продюсер и режиссер «Я ничего не помню»:

– Идея «Я ничего не помню» возникла довольно случайно. Я наткнулся на пилот автора идеи и мне она показалась интересной, учитывая что есть потрясающие фильмы на такую же тему: «Помни«, «Комета», «Вечное сияние чистого разума». Конечно же, наша история мрачнее и запутаннее, тем, что в ней есть большая загадка, которая откроется нам только в финале.

Для меня Питер - это самый мой любимый город страны. С Питером у меня связаны самые яркие воспоминания, события и мы каждые три месяца с моей супругой приезжаем сюда, любим здесь проводить время, ходить в театр, гулять, есть. Здесь все как будто подобрано под мой вкус и я решил, что должен отдать дань этому городу, также как он мне подарил мое решение о том, что я хочу стать актером.

Петербург будет показан таким, какой он есть. Абсолютно многогранным, красочным, где сливается потрясающая инфраструктура с абсолютно бытовой жизнью, где сливаются краски серого цвета вместе с пятнами, назовем это, пятнами вырви глаз розовым, красным, зеленым. Я таким вижу Питер, мне кажется, что это неотъемлемая его часть и красота, которую невозможно описать в одном слове. Это абсолютно многослойность, многогранность, многовселенность.

Володя Веревочкин был почти сразу мной выбран и я ему благодарен, что он пошел на встречу, быстро прочитал сценарий, быстро согласился. И мы уже с ним вместе шли во время подготовки, обсуждали, я ему закидывал разные мысли, референсы и так далее. Володя сейчас очень здорово отрабатывает и показывает свое мастерство, он любит эту историю и поддерживает мои мысли. Это такое взаимодействие, о котором я даже не мог мечтать. Но сейчас это происходит, опять же спасибо моему любимому Питеру. Ангелина Пахомова делает главную героиню шире, объемнее, что очень здорово. У нас очень классный кастинг, все персонажи имеют свой характер, свой образ, свой костюм, свой грим, и это опять же возвращаясь к решению, каким мы показываем Питер.

Юрий Кузнецов, актер:

– Мне близка эта история, она задает много вопросов человеческому нутру. Вероятно, каждый зритель сможет узнать себя в ком-то из героев. Все они многогранны, со своей внутренней жизнью, с собственной философией. Как и мы с вами. Взглянуть несколько иначе, попробовать проанализировать вместе с создателями проекта устройство человека- то, чего я бы хотел и как причастный к проекту, и как зритель. Надеюсь, что мы сможем донести все так, чтобы не осталось вопросов кроме «когда будет продолжение».

Евгений Сидихин, актер:

– Меня привлек сложный и многогранный характер моего персонажа. К тому же, я знаю Антона Риваля, который является шоуранером этого проекта, и был уверен, что проект будет на высоком уровне.

Мой персонаж, Олег Николаевич, довольно сложный человек. Он переживает разрыв с женой и пытается наладить отношения со своей дочерью. Я могу понять его чувства и переживания, хотя в реальной жизни я отличаюсь от него. Олег — человек с противоречивым внутренним миром, и это делает его интересным для актера.

Я уверен, что зрители оценят глубину и сложность сюжета, а также искренность и правдивость персонажей. Каждый сможет узнать в них что-то свое, пережить вместе с ними их радости, горести и испытания. Этот проект не оставит равнодушным никого.

Анна Бегунова, актриса:

– Я играю персонажа Риту. Она с одной стороны очень жестокая, с другой - очень ранимая. Как будто очень взрослая и деловая, но в ее поступки показывают, что она просто ребенок и ей просто хочется тепла, чтобы ей сказали, что она нужна. Этим меня и привлекла героиня, что она как огонь и вода, в каждой сцене она постоянно меняется, то есть у нее нет фазы, когда она остановилась и чувствует себя спокойно, она все время в движении, все время, действует, все время что-то решает, в этом мы с ней не похожи. В ней есть боль и хочется сделать ее очень объемной, чтобы она не просто была какая-то озлобленной женщиной, а со своей историей, со своей болью.

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