В Тульской области состоится фестиваль провинциальных традиций «Преображение»

19 августа в Белёвском районе Тульской области состоится фестиваль провинциальных традиций «Преображение». Его основные площадки развернутся в историческом центре города Белёва и селе Мишенском, родине основоположника русского романтизма В.А. Жуковского.

Главные фестивальные улицы в Белёве будут посвящены самым известным ремёслам, прославивших город не только в России, но и за рубежом: «Кружевная», «Кузнечная», «Гончарная», «Прохоровская», названная так в честь изобретателя белёвской пастилы Амвросия Прохорова.

В программе: выставка белёвского кружева, дефиле «Кружевокружение», показ дизайнерской одежды, мастер-классы по традиционной обработке металла и выставка изделий современных мастеров-конструкторов, работающих с металлом в различных техниках. Зрителей приглашают на чаепитие с дегустацией белёвской пастилы, выставку самоваров и конкурс по кипячению жарового самовара.

С древнейшим ремеслом можно будет познакомиться на улице «Гончарной», где главной героиней станет белёвская глиняная игрушка. Здесь пройдёт мастер-класс по её росписи, состоится флешмоб по лепке традиционной белёвской игрушки, будут организованы выставки, фотозоны, арт-объекты.

Программа «Приглашает Мишенское» на территории родового имения В.А. Жуковского погрузит в мир дворянской усадьбы, познакомит с фольклорными обрядами и традициями, художественным наследием В.А. Жуковского. Посетители увидят театрализованное представление «Мишенская сказка», узнают об истории русской кухни на интерактивной лекции, посвящённой книге В.А. Левшина «Русская поварня».

Фестиваль провинциальных традиций «Преображение» – крупный событийный проект, посвящённый сохранению, популяризации и развитию уникальных народно-художественных промыслов города Белёва Тульской области.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.