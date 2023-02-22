В Тверской области отреставрировали собор Успения Пресвятой Богородицы

Собор Успения Пресвятой Богородицы отреставрировали в городе Зубцов Тверской области. Каменный трёхпрестольный храм, который находится на левом берегу реки Волга, меценат Владислав Тыщенко и его супруга Татьяна финансировали вместе с другими меценатами и прихожанами.

Прежде на месте нынешнего храма была деревянная Успенская церковь. Однако, в конце XVII в начале XVIII вв многие деревянные церкви перестраивались, так как императрица Екатерина II предпочитала каменные. На строительство собора Успения Пресвятой Богородицы с 1796 по 1801 годы государством было выделено 7 тысяч золотых рублей.

Более чем за 200 лет храм, как и весь русский народ, пережил сложные трагические времена. Так, в начале 2000-х годов он был в плачевном состоянии. До реставрации храм существовал с помощью пожертвований прихожан.

Учитывая масштаб требуемых работ по реставрации храма Успения Божией Матери, была разработана программа полного ремонта и благоустройство прилегающих территорий. Прежде всего, это замена купола с крестом и всей кровли храма, деревянных полов на теплые каменные, отопительной системы, окон и дверей, реконструкция папертей, полная наружная отделка, ремонт сводов и их отделка, а также устройство внутреннего убранства в соответствии с православной богослужебной традицией.

Как отметили специалисты, которые выполняли строительные работы, самым первым и весьма сложным этапом ремонта было создание технических условий для замены старого купола храма и шпиля колокольни на новые. Для решения вопроса требовалось привлечение высококвалифицированной бригады монтажников, и главное, учитывая высоту подъема и габариты изделий, кран необходимой мощности. В канун престольного праздника Успения Божией Матери, крест и купол храма осияли своим золотом старинный город Зубцов.

Последующая замена кровли была с использованием современного кровельного материала - специального металла с семикратным полимерным покрытием. Голубой цвет кровли был выбран не случайно, храм посвящён Пресвятой Богородице, в богослужебной традиции Ей отведен голубой цвет. Сегодня храм радует взоры местных жителей своим небесным цветом.

На средства, собранные прихожанами и значительном вкладе акционеров Зубцовского РМЗ, был слит и поднят именной колокол храма, весом 450 кг.

По инициативе Владислава Тыщенко, возложившим на себя большую часть финансовых затрат, администрацией района была выделена в долгосрочную аренду прилегающая к храму парковая территория, которую благоустроили для детского досуга и отдыха граждан. Таким образом, была исключена вероятность частной застройки на территории собора.

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