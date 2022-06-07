3 июня 2022 года в Тверской области стартовали съёмки сериала «Большая вода» совместного производства продюсерского центра «Леан-М» и киностудии Team Films по заказу телеканала НТВ. Атмосферный приключенческий детектив о жадности и мистическом раболепстве, о беспрецедентной борьбе с устоявшимся укладом, глубоких чувствах и крепкой дружбе, о взаимопомощи и притворстве. В главных ролях Максим Емельянов и Анастасия Крылова, а также Александр Красовский, Сергей Перегудов, Сергей Яценюк, Яков Шамшин и другие.

Справедливость – это то, за что нужно бороться. В маленьком таёжном городке всем заправляет невидимый хозяин, чья империя построена на нелегальной добыче золота. Через старателей «хищников» легко попасть под жернова созданной им коррумпированной системы, которая, вопреки всему, защищает сама себя. В эти жернова попал «крепкий орешек» — Егор (Максим Емельянов), человек слова, принципов и чести. Он не желает подстраиваться под обстоятельства и мириться с властью хозяина, он хочет жить по совести. И этот, единственный человек, невероятным усилием, сможет сломать то, что не могли сделать сотни людей до него. Только сила его духа поможет ему добиться справедливости.

Персонаж Максима Емельянова интересен прежде всего насыщенной и драматичной внутренней жизнью. Он очень чувствителен к жизненному несовершенству и несправедливости, что делает его борьбу искренней и безапелляционной.

«Я искренне горд тем, что в роли Егора в картине «Большая вода», могу отдать дань военным морякам, их принципиальности, мужественности, глубокому чувству долга и чести. Эта тема очень близка мне хотя бы потому, что я вырос как раз в семье военного моряка. Мой герой – военный, он преисполнен благородства, чести, обладает несгибаемым внутренним стержнем, благодаря которому Егор, вернувшись со службы, способен точно оценить весь трагизм ситуации, которая сложилась в его родном поселке. Он знает наверняка, что золото – это коварный металл, который не стоит человеческих жизней и поломанных судеб. Он не испытывает сомнений и вступает в борьбу с алчностью и гнетущим режимом «заболевших» золотой лихорадкой» — поделился с нами Максим Емельянов.

Помимо захватывающего сюжета, богатого сценами боя и трюками, проект может похвастаться зрелищными локациями в Твери и Тверской области. «Проект «Большая вода» интересен для меня прежде всего тем, что я вырос на произведениях Фенимора Купера и Джека Лондона, и это история про мужской героизм, про мужественность, про брутальность, про то как люди, вопреки обстоятельствам и силе природы, делают свое дело. Картина очень приятна мне эстетически, изобразительно, я надеюсь, что у операторов получится ее хорошо отработать, потому что мы снимаем реки, леса, большой сибирский масштаб, который должен импонировать зрителям НТВ» — комментирует Генеральный продюсер киностудии Team Films Теймур Джафаров.

«Для нас «Большая вода» — проект безусловно особенный. Мы долго и тщательно выписывали эту историю. Историю корнями уходящую в сибирскую тайгу, историю про людей, чья жизнь и судьба тесно связаны с большим Лесом и большой Рекой. Мне кажется, нам удалось найти в сценарии тот самый нерв и пульс правды, которые делают сюжет и героев объёмными и достоверными, а само повествование — ярким и интересным. При этом, это, конечно же, жанровый проект, точно соответствующий зрительским канонам НТВ. Это далеко не первый партнёрский проект в содружестве с Team Films — мы сняли несколько совместных картин, в том числе и для НТВ. Команда, которую возглавляет Теймур — кинопрофессионалы высочайшего класса, поэтому нет никакого сомнения, что результат нашей совместной работы будет по достоинству оценён зрителем» — рассказывает Михаил Россолько, Генеральный продюсер «Леан-М».

Премьера сериала «Большая вода» состоится на НТВ.

Фото предосталвены киностудией Team Films

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