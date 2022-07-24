С 29 по 30 июля 2022 года в Тверской области стартует I этап проекта «Классика: история и современность».

Проект направлен на продвижение классического искусства России в её регионах. Он предусматривает проведение серии концертов, представляющих разные жанры искусства: музыкальное, вокальное и драматическое.

Он реализуется в 7 этапов: Тверской, Псковской, Липецкой, Тульской и Московской областях и Республике Хакасия. «Заключительным аккордом» проекта станет гала-концерт в Москве, в котором выступят участники «путешествия по России».

Программа проекта составлена для каждого отдельного региона на базе классического музыкального репертуара и современного драматического искусства, представляющего новое прочтение богатейшего русского и российского литературного наследия артистами сегодняшнего дня. Его мероприятия пройдут на знаковых площадках регионов и в них примут участие заслуженные и народные артисты Российской Федерации, лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты ведущих московских театров.

29 июля в выставочном зале оранжереи Тверского императорского дворца (г.Тверь, ул.Советская, д.3) будет представлена музейно-поэтическая программа «Поэзия Серебряного века», в которой прозвучат произведения Марины Цветаевой в исполнении актрисы Театра Петра Фоменко – Екатерины СМИРНОВОЙ.

В 1920-е годы Марина Цветаева создает свои лучшие лирические поэмы. Лирическая поэма сложна для восприятия, нелегко бывает вычленить в исповедальном потоке этапы лирического сюжета, выявить логику ассоциативных связей. При этом лирические поэмы В. Маяковского и М. Цветаевой называют вершиной любовной лирики ХХ века, поэтому обращение к цветаевской «Поэме Конца» позволит зрителям существенно обогатить свое представление о сущности любви.

30 июля в Мемориально-художественном музее Валентина Серова в Домотканово (Тверская обл., Калининский р-н, Бурашевское сельское поселение, д. Красная Новь) пройдет музейно-музыкальная программа, подготовленная «РОМАНТИК-КВАРТЕТОМ» Московской государственной академической филармонии – известным камерным коллективом России, выступающим в лучших традициях русского квартетного искусства.

В живописном усадебном парке для гостей в исполнении музыкантов прозвучат произведения великих русских композиторов П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, А. Бородина, С. Рахманинова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича.

Усадьба Домотканово как участник проекта выбрана неслучайно. Это место, которое и раньше вдохновляло людей творчества: художников, писателей и композиторов.

Организаторы – Министерство культуры Российской Федерации, ФГБУК «Росконцерт», Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Правительства Тверской области, Министерства культуры Тверской области, Тверской областной картинной галереи и Мемориально-художественного музея Валентина Серова в Домотканово, ООО «КиноФокус».

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