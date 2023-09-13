В Уфе впервые пройдет Всероссийский фестиваль игры «Айда играть»

Фестиваль будет состоять из выставочной и деловой частей, зоны консультации родителей, территории профессионального мастерства. Фестиваль выступит единой площадкой для специалистов науки, образования, промышленности, родительской и детской общественности и станет площадкой для презентации производимого ассортимента детских игрушек и настольных игр.

Мастера-ремесленники из регионов России и Башкортостана представят свои изделия в рамках Всероссийского фестиваля игр «Айда играть».

В рамках мероприятия в течение четырех дней на площади будет работать выставка-продажа от различных российских производителей игрушек и мастеров-ремесленников из регионов России и Республики Башкортостан. Среди них представители Международного центра Қазақ тілі в РФ из г.Оренбурга, Мордовии, Удмуртиии, Новосибирска и др.

Гости мероприятия смогут увидеть богатейшую палитру игрушек, среди которых сибирская, краснокамская, русская деревянная, мягкая и пластмассовая, тряпичная, изделия из глины, керамики, гипса, развивающие игрушки для младших дошкольников, театральные куклы и многое другое. Всего на выставке будет представлено более 500 видов.

На площадке экспоненты презентуют не только самобытные авторские изделия в разных техниках декоративно-прикладного искусства, но и проведут мастер-классы, ориентированные на разновозрастную аудиторию. Это резьба по дереву, роспись, изготовление игрушек из войлока, из ваты и многое другое.

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