В Ульяновске состоится Международный фестиваль искусств «Аркадия»!

С 24 августа по 3 сентября в Ульяновске пройдет Международный фестиваль искусств «Аркадия», получивший поддержку от Министерства экономики и Ростуризма. Он посвящен 130-летию со дня рождения народного художника СССР и сохранению культурного наследия региона, популяризации классического и современного искусства для широкого круга зрителей из регионов России. Одними из главных событий станут выставочные проекты из Третьяковской галереи и Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

В обширную программу фестиваля также входят фестиваль-лаборатория народной культуры «Солнцестой», фестиваль креативных городов ЮНЕСКО «Перекрёсток», школа «Аркадия» - площадка для публичных лекций и мастерских с выдающимися деятелями культуры и искусства, музыкальный проект «Ночная Аркадия», а также XIII Международная ассамблея художников «Пластовская осень», в рамках которой состоится вручение двух художественных премий: Международной премии в области изобразительного искусства имени А.А. Пластова и региональной Молодёжной премии в области изобразительного искусства имени Д.И. Архангельского.

- На сегодняшний день принято порядка 200 заявок на участие в фестивале «Аркадия». Лучшие проекты станут частью большой культурной программы. Будет также образовательная и интерактивная часть, где мы хотели бы посмотреть творческий потенциал молодых деятелей культуры. Признаться, мы не ожидали такого ажиотажа от художников, музыкантов, режиссеров институций. В конце августа также откроем новую экспозицию, которая стала возможна благодаря реализации программы поддержки региональных и муниципальных музеев Национального проекта «Культура», утвержденного Владимиром Путиным. Музей получил 8 млн рублей из федерального бюджета на покупку специализированного музейного оборудования, соответствующего современным музейным стандартам. В залах будут модернизированы системы музейного освещения и подвесные системы, закуплены специализированные витрины для экспонирования декоративно-прикладного искусства, иконописи, скульптуры малых форм, - рассказала директор областного художественного музея Анна Карвалейру.

Публикуется по материалам сайта 73online.ru

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