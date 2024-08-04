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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Ульяновске состоялся фестиваль старой техники «Ретроспектива-2024»

editor
By editor
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фестиваль ретротехники в ульяновске

В Ульяновске прошел фестиваль старой техники «Ретроспектива-2024», события которого, а также экспонаты выставки ретротехники долго будут будоражить СМИ и соцсети регионов Поволжья.

Руководитель ульяновского клуба любителей старой техники Владимир Шариков на открытии официально презентовал новое название клуба – «Ульяновец», а также сообщил, что в Ульяновской области подобный фестиваль проводится в 9-й раз, но в таком грандиозном масштабе и формате он реализован впервые.

Неоценимую поддержку мероприятию оказали Фонд президентских грантов и Управление по делам молодежи администрации города Ульяновска. Без них праздник не был бы таким масштабным и эффектным. Он запомнится не только жителям города, но и всем, кто приехал из других регионов в Ульяновск, уверен Владимир Шариков.

Начальник Управления по делам молодежи администрации города Ульяновска Дарья Дубаева отмечает, что они поддерживают фестиваль «Ретроспектива» не первый год:

«Фестиваль – это большой вклад в техническое образование молодежи и автокультуру. Он формирует восприятие людьми автомобилей и техники как действительно важной части жизни, показывает машины как нечто большее, чем просто средство передвижения. Как ретроавтомобилист с уверенностью могу сказать: если ты заботишься о своем автомобиле, бережешь его, годами воссоздаешь машину в идеал, то это является стопроцентной гарантией максимально аккуратного вождения. А также максимально бережного отношения к машине и своему поведению на дороге. И это в том числе делает наш город не просто красивее, но и безопаснее».

«В нашем городе не так много проходит ярких праздников, куда можно прийти всей семьей, получить яркие эмоции. Фестиваль «Ретроспектива» мы проводим каждый год для жителей нашего любимого и родного города Ульяновска, нам очень хочется, чтобы у людей было побольше возможностей побыть с семьей, возможностей для улыбок. Этот праздник также и для людей, которые берегут, хранят и восстанавливают историю – автовладельцев, коллекционеров, реставраторов старой техники. Они должны чувствовать и видеть, что их труд очень важен и нужен людям и стране, труд по сохранению исторической памяти», – продолжает организатор фестиваля старой техники «Ретроспектива-2024» Владимир Шариков.

Начальник транспортного отдела АО «Газпром газораспределение Чебоксары», член клуба «ГАЗ-21 Ретро» (Чебоксары) Юрий Миллин уверен: «Такие мероприятия, как ежегодный фестиваль «Ретроспектива», крайне необходимы для поддержки и общения энтузиастов, которые находят силы, средства, возможности для сохранения истории в виде старой техники».

Фестиваль в 2024 году посетило более 15 000 гостей, на выставке старой техники были представлены экспонаты из 13 регионов и 23 городов РФ. Среди выставленных авто и мотоциклов прошел конкурс на лучший ретроавтомобиль и ретромотоцикл.

Главное управление МЧС России по Ульяновской области в числе экспонатов представило легендарный пожарный автомобиль России – ЗИЛ-130, все желающие могли примерить форму пожарного, а также в интерактивной форме узнать о технике безопасности.

Также на фестивале было съедено более 250 кг мороженого, которым угостила гостей праздника фабрика мороженого «АйсКрим Групп». Агентство по развитию человеческого потенциала провело профориентационное тестирование для подростков и молодежи, а также консультации по трудоустройству среди взрослых посетителей фестиваля.

В этом году был поставлен рекорд на вместимость в автомобиль УАЗ. На «Ретроспективе-2024» в автомобиль поместилось аж 48 человек – на 16 больше, чем в прошлом!

Авторетропраздник традиционно завершился поднятием на руках автомобиля ЗАЗ-965, известного в народе как «горбатый» «Запорожец».

В жаркую солнечную погоду водный баланс помогал восстанавливать партнер фестиваля – производитель воды «ИНДИГО AQUA». В качестве партнеров фестиваль поддержали «Автомасла73.рф», фитнес-платформа для домашних тренировок FitStars и SMM-агентство «Смородина».

К поддержке фестиваля присоединяются блогеры, в этом году партнером в информационном освещении и предоставлении полезных для здоровья подарков гостям стал блог о диабете Нюры Шариковой.

На площадке фестиваля была представлена широкая развлекательная программа для детей от партнеров мероприятия «МОТОМ» и «АВТОРАЙ». А также поддержку празднику оказала социальная сеть «Одноклассники», которая является ежегодным партнером фестиваля, как и старейшее автоиздание KOLESA.RU. К информационной поддержке в этом году присоединилось информационное агентство «Медиа 73».

Организатор фестиваля старой техники «Ретроспектива-2024» – авторетроклуб «Ульяновец» – выражает глубокую благодарность тем, кто смог принять участие в празднике и стал частью этого доброго мероприятия, частью истории города Ульяновска.

Фото – Павел ШАЛАГИН

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