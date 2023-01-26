В Ульяновске впервые представят портреты жены Аркадия Пластова

Торжественное открытие выставки состоится 31 января 2023 года в 15:00 в Музее А.А. Пластова (ул. Гончарова,16), в рамках празднования 130-летия со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова.

Выставка «Портрет жены» впервые представляет портреты, рисунки, этюды к картинам, моделью для которых стала жена художника – Наталья Алексеевна Пластова.

В 1924 году, в доме у своего товарища по семинарии священника Алексея Троицкого, Аркадий Пластов увидел фотографию девочки с косами - симбирской гимназистки, дочери потомственного дворянина Алексея фон Вика. Наталья Алексеевна вскоре стала его женой и на всю жизнь художника оставалась его любимой моделью.

В экспозиции представлено около 35 живописных и графических произведений, большинство из которых экспонируется впервые. Самый ранний портрет, из представленных на выставке - портрет юной Наталии фон Вик. Он был написан для родителей невесты на память о дочери, которая после свадьбы должна была уехать из Симбирска в Прислониху в дом мужа. Между первым портретом жены и последним уместилась долгая семейная счастливая жизнь. В портретах жены, созданных художником на закате лет, отразилась ее достойно и праведно прожитая жизнь.

Выставка работает до 12 марта 2023 года.

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