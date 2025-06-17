VK: РЕДАКЦИОННЫЕ НОВОСТИ

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииВ усадьбе Плещеево состоялся концерт-спектакль, посвящённый А.С. Пушкину

В усадьбе Плещеево состоялся концерт-спектакль, посвящённый А.С. Пушкину

editor
By editor
90
плещеево
Фото © Подольская филармония

В подмосковной усадьбе Плещеево состоялся концерт-спектакль, посвящённый А.С. Пушкину. В программе прозвучали письма Н.Ф. фон Мекк и П.И. Чайковского, письма Пушкина к жене и его дневниковые записи. Артисты исполнили романсы и сцены из спектаклей, погружая зрителей в мир пушкинской поэзии.

На открытии выступили почётные гости: Галина Сеничева, Денис фон Мекк, Наталья Павлова, Максим Лаврентьев и Александр Герасимович. Концерт был предварен лекцией Ольги Бакановой и презентацией конволюта «Пушкин и Чайковский» от Дениса фон Мекка.

Несмотря на проливной дождь, мероприятие, запланированное как концерт под открытым небом, состоялось и прошло в здании флигеля усадьбы. Это стало возможным благодаря волонтёрам, которые в срочном порядке подготовили зал на 150 человек.

По замыслу организаторов, следующий концерт будет посвящён Клоду Дебюсси, который работал в подмосковной усадьбе, и пройдёт с участием французских музыкантов. В конце лета ожидается выступление оркестра Юрия Башмета.

Проект «Музыкальные сезоны в Плещеево», стартовавший в мае, стал ярким культурным событием. Художественный руководитель — Павел Быков. Ежемесячные концерты имеют потенциал перерасти в масштабный культурный проект, который поможет возродить усадьбу и стать центром притяжения туристов.

Предыдущая статья
Они потрясли мир. Вольф Мессинг. Читающий мысли
Следующая статья
В Рязани подвели итоги I Всероссийского фестиваля школ креативных индустрий «ШКИ Фест – 2025»

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru