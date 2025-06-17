В усадьбе Плещеево состоялся концерт-спектакль, посвящённый А.С. Пушкину

В подмосковной усадьбе Плещеево состоялся концерт-спектакль, посвящённый А.С. Пушкину. В программе прозвучали письма Н.Ф. фон Мекк и П.И. Чайковского, письма Пушкина к жене и его дневниковые записи. Артисты исполнили романсы и сцены из спектаклей, погружая зрителей в мир пушкинской поэзии.

На открытии выступили почётные гости: Галина Сеничева, Денис фон Мекк, Наталья Павлова, Максим Лаврентьев и Александр Герасимович. Концерт был предварен лекцией Ольги Бакановой и презентацией конволюта «Пушкин и Чайковский» от Дениса фон Мекка.

Несмотря на проливной дождь, мероприятие, запланированное как концерт под открытым небом, состоялось и прошло в здании флигеля усадьбы. Это стало возможным благодаря волонтёрам, которые в срочном порядке подготовили зал на 150 человек.

По замыслу организаторов, следующий концерт будет посвящён Клоду Дебюсси, который работал в подмосковной усадьбе, и пройдёт с участием французских музыкантов. В конце лета ожидается выступление оркестра Юрия Башмета.

Проект «Музыкальные сезоны в Плещеево», стартовавший в мае, стал ярким культурным событием. Художественный руководитель — Павел Быков. Ежемесячные концерты имеют потенциал перерасти в масштабный культурный проект, который поможет возродить усадьбу и стать центром притяжения туристов.