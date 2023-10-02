В Ташкенте, в рамках XV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина Шелкового пути» состоялись Дни российского кино, организованные РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

На бесплатных показах в кинотеатре «Magic cinema» зрителям показали четыре фильма. В программу вошла драма «Снегирь» – новый фильм Бориса Хлебникова, который стал фильмом открытия 45-Московского международного кинофестиваля. «Снегирь» был также показан на Russian Film Festival в Китае в сентябре этого года. Картина рассказывает про команду рыболовецкого судна, попавшего в шторм. Для семейной аудитории представлены комедия «Молодой человек» режиссера Александра Фомина и фильм «Чук и Гек. Большое приключение» от Александра Котта. Поклонники жанра научной фантастики по достоинству оценили захватывающие спецэффекты фантастической драмы «Мира» Дмитрия Киселева. По сюжету работник орбитальной космической станции пытается спасти свою дочь от метеоритного дождя, обрушившегося на Землю.

Дни российского кино под брендом Russian Film Festival проходили в Узбекистане в третий раз. Сотрудничество с Ташкентским международным кинофестивалем позволило представить современный российский кинематограф большему количеству узбекских зрителей. Деловая программа Ташкентского кинофестиваля включила в себя презентацию копродукционных проектов России и Узбекистана, мастер-классы российских режиссеров, продюсеров и актеров.

Показы российского кино в Ташкенте – часть целого комплекса мероприятий по развитию кинематографических связей России и Узбекистана. Так, в июне 2023 года РОСКИНО при поддержке Минкультуры России провело Дни узбекского кино в Санкт-Петербурге. Кроме того, узбекские кинематографисты вошли в состав двух кинолокационных туров РОСКИНО: продюсеры знакомились с потенциальными съемочными площадками в российских регионах – в Санкт-Петербурге в Калининградской области. Представители киноиндустрии Узбекиcтана также выступали экспертами на семинарах для российских кинематографистов в рамках образовательной программы ROSKINO Academy. Кроме того, продолжается работа в рамках Меморандума о сотрудничестве РОСКИНО и Агентства кинематографии Узбекистана, подписанного в 2022 году в рамках XIV Ташкентского международного кинофестиваля «Жемчужина шелкового пути».

«Снегирь» (реж. Борис Хлебников, 2023) – фильм-катастрофа. Рыболовецкое судно «Снегирь» – плавучий дом для банды морских бродяг. Они все разные, но есть кое-что общее – желание взять улов побогаче, хорошо заработать, вернуться на берег живыми. Частью этого мира становятся два новичка – Никита и Максим. Ледяные волны, работа на износ и компания хмурых моряков – не таким им виделся этот летний круиз. Море изменчиво, и шторм – не главное испытание, которое ждет команду корабля.

«Молодой человек» (реж. Александр Фомин, 2022) – авантюрная комедия о конфликте поколений. Фильм рассказывает о неудачнике Ване, который к своим тридцати годам, несмотря на золотую медаль в школе и красный диплом МГУ, оказался на дне: жена ушла, с работы уволили… В момент отчаяния он узнает, что его ушлый одноклассник-двоечник Коля стал преуспевающим бизнесменом и объявил конкурс для старшеклассников с многомилионным призовым фондом. Ваня, который выглядит сильно моложе своих лет, решается на аферу: сбривает бороду, подделывает документы и едет на соревнование с уверенностью, что жизненный опыт легко одолеет молодость.

«Чук и Гек. Большое приключение» (реж. Александр Котт, 2022) – семейный приключенческий фильм. Два дружных, но озорных брата Чук и Гек живут с любящей мамой в Москве и скучают по папе, который работает далеко на Севере. Решив во что бы то ни стало встретить наступающий Новый год вместе, они отправляются в захватывающее путешествие к таинственным Синим горам. Теперь их ждёт самое большое приключение в их жизни.

«Мира» (реж. Дмитрий Киселев, 2022) – научно-фантастическая драма. Недалекое будущее. 15-летняя Лера Арабова живет во Владивостоке. Ее отец много лет работает на орбитальной космической станции и давно потерял контакт с дочерью, превратившись лишь в голос в телефоне. После того как на город обрушивается метеоритный дождь, у Леры остается только один шанс спасти близких и город от новой катастрофы. В этом ей помогает отец, использующий любую возможность передать сообщение дочери, следя сверху со станции за каждым ее шагом.

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