Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Новгородской области выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта проведения работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения – Купеческого дома XIX века в Валдае Новгородской области. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Город Валдай находится в Новгородской области и имеет историческую ценность для всей страны. Не зря его называют «столицей озерного края» – там находится около 70 озер, в том числе знаменитое озеро Селигер. Со второй половины XVIII до начала XX века Валдай был уездным городом. Именно в этот период было построено множество памятников истории, в том числе Купеческий дом. Купеческие дома были основной застройкой города в XIX веке. На верхних этажах находились жилые комнаты, а на первом этаже – торговые лавки. Отделка фасадов в то время не была жестко регламентирована, что позволяло купцам оформлять здания по собственному желанию.

В 2020 году в памятнике истории и архитектуры на площади Свободы случился пожар. Огонь удалось потушить, но, во избежание повторения чрезвычайной ситуации и в целях сохранения объекта культурного наследия, будут проведены консервационные и противоаварийные работы. Основная цель – предотвращение ухудшения состояния Купеческого дома с сохранением его облика. В такие работы входит устройство силовых лесов, укрепление аварийных конструкций, установка дополнительных опор, а также разборка аварийных участков конструкций.

Застройщик – Администрация Валдайского муниципального района. Проектировщик – ООО «Баст».

Visited 6 times, 6 visit(s) today