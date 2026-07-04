В Варшаве откроется выставка Музея Победы о начале войны

В консульском отделе Посольства Российской Федерации в Варшаве состоится открытие планшетной выставки Музея Победы «22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг». Экспозиция будет работать до 10 июля, все материалы представлены на английском языке.

Проект подготовлен Музеем Победы совместно с мемориальным комплексом «Брестская крепость-герой» и частными коллекционерами. В экспозицию вошло около ста оцифрованных раритетов из фондов главного военно-исторического музея России: документы, фотографии, фронтовые письма, агитационные плакаты, живописные и графические произведения, а также воспоминания участников боёв лета 1941 года.

Тематические разделы выставки освещают ключевые события начального периода Великой Отечественной войны: оборону Брестской крепости, приграничные сражения и подвиги пограничников, воздушные тараны первых дней войны, бои в окружении, а также первые значимые успехи Красной Армии. Отдельные материалы посвящены трагедии мирного населения на оккупированных территориях, формированию народного ополчения, началу эвакуации промышленности и перестройке народного хозяйства в тылу в первые месяцы войны, а также вкладу тружеников тыла в защиту Отечества.

В Музее Победы подчеркнули, что посетители консульского отдела смогут ознакомиться с подлинными свидетельствами стойкости и мужества советского народа и узнать о великом подвиге солдат Красной Армии, совершённом ради спасения мира от нацизма.

Выставка приурочена к памятной дате начала войны и призвана сохранить историческую правду о трагических и героических страницах прошлого. Приглашаются все желающие.

Изображения: пресс-служба Музея Победы, Москва