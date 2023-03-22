В Великом Новгороде проходит Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова

Международный юношеский конкурс пианистов имени С.В. Рахманинова пройдет с 21 по 26 марта 2023 года – в год 150-летия со дня рождения Сергея Васильевича Рахманинова – в Великом Новгороде, в родном для композитора регионе.

Официальное открытие Конкурса состоится 22 марта в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского, а 21 марта там же пройдет яркий концерт с участием обладателя золотой медали Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С.В. Рахманинова Ивана Бессонова, предваряющий Конкурс.

Всего на конкурс было подано 120 заявок из 8 стран мира: России, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Китая, Колумбии, Норвегии и Узбекистана.

К первому туру Международного юношеского конкурса пианистов им. С.В. Рахманинова приглашены 15 пианистов: Бакиров Лев (Россия), Диас Падилья Даниэль (Колумбия), Искоростенский Артур (Россия), Князев Александр (Россия), Ли Тяньюй (Китай), Ли Цзюньцзе (Китай), Мазуров Георгий (Россия), Нгуен Дык Кьен (Вьетнам), Мин Жуй (Китай), Орлов Федор (Россия), Семенов Глеб (Россия), У Сюаньсянь (Китай), У Ифань (Китай), Цзи Циньяояо (Китай) и Шадрина Айрис (Беларусь).

«Я очень рад, что наш конкурс вызвал интерес не только в России, но и в других странах. И я счастлив, что в юбилейный Год Рахманинова центром притяжения поклонников фортепианного искусства станет родной город этого великого русского пианиста, композитора и дирижера», – отметил художественный руководитель и председатель жюри конкурса Денис Мацуев.

Оценивать мастерство конкурсантов будет авторитетное жюри, в состав которого вошли яркие деятели культуры – известные музыканты из России, Казахстана, Великобритании, Германии, Бельгии и Вьетнама – Владимир Овчинников, Фредерик Кемпф, Виктор Ересько, Жания Аубакирова, Та Куанг Донг, Максим Могилевский, Владимир Тропп и Валерий Пясецкий. Художественный руководитель и председатель жюри – Денис Мацуев.

В дни конкурса в Великом Новгороде Российский национальный музей музыки представит уникальную выставку «Вселенная Рахманова». Выставка создана на материалах богатейшего творческого архива Сергея Рахманинова, переданного родственниками и близкими друзьями композитора в разные годы в фонды музея. На протяжении полувека эти документы служат источником научно-исследовательской работы, направленной на изучение творческого наследия Рахманинова. В число экспонатов включены редкие и малоизвестные документы, генеалогическое древо рода Рахманиновых, ученические работы композитора, авторские рукописи как всемирно известных, так и малоизвестных сочинений.

В рамках Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова при участии Российского национального музея музыки также состоялся специальный проект — Всероссийский конкурс рисунков «Мир Рахманинова».

В конкурсе приняли участие юные художники со всей России. На конкурс было прислано 224 работы из 40 регионов страны. Эксперты Российского национального музея музыки определили 40 работ-финалистов, 5 из которых стали победителями Конкурса.

Познакомиться с работами финалистов и победителей художественного конкурса можно в дни Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова в Великом Новгороде. Выставка «Мир Рахманинова» будет проходить в Детской музыкальной школе No 1 им С.В. Рахманинова. По окончании Международного юношеского конкурса пианистов имени С.В. Рахманинова, выставка будет размещена онлайн на официальном сайте www.rachmaninoff-youth.com

Онлайн-трансляции всех этапов Конкурса будут проходить при поддержке крупнейшей российской социальной сети Вконтакте. С 21 по 26 марта события музыкального состязания будут доступны для просмотра в прямом эфире на официальном сайте Конкурса, а также в его официальном сообществе ВКонтакте.

Конкурс проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Организацию и проведение конкурса осуществляет ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Правительства Новгородской области.

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