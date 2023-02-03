В Вельске построят Центр культурного развития

Управление государственной экспертизы Архангельской области рассмотрело документацию на строительство в Вельске здания Центра культурного развития. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.

В настоящее время Районный культурный центр Вельска располагается в здании собора Спаса Преображения, построенном в 1913 году. В 1930-х собор подвергся коренной реконструкции, в ходе которой были утрачены его завершения, прорублено и заложено большое количество оконных и дверных проемов, разобрано крыльцо с папертью, сделана значительная внутренняя перепланировка. Церковное здание было передано районному Дому социалистической культуры, со временем переименованному в Районный культурный центр.

По соглашению с Русской Православной Церковью в 2023 году здание бывшего собора должно вернуться в ведение Архангельской епархии, а для культурного центра решено построить новое здание. В нем разместятся 80 клубных объединений, в которых постоянно занимается 738 детей и взрослых. Будет в центре и зрительный зал, рассчитанный на 484 места.

Проектную документацию разработало ООО «Проектгазстрой».

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