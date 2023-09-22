1 сентября на площадке VK Клипов состоялась премьера интерактивного сериала «Твой Ход 2.0» о жизни студентов колледжа. Главные роли исполнили популярные блогеры Лера Кантур, Арсений Бардаш, Анна Оушен. Сериал полностью интерактивный: развитие сюжета зависит от выбора зрителей.

Проект создан «Да-Тим Продакшн» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Главные герои проекта — Олег и Лиля. Олег отлично разбирается в айти и ответственно относится к учебе. Похоже, что он влюблен в бывшую девушку своего друга и чувства часто влияют на его выбор. Лиля – начинающая певица, она мечтает стать популярной и дарить музыку людям. Но пока что это только мечты. Каждый день герои сталкиваются с выбором – пойти на пару или подзаработать денег, помочь другу или отстоять свои принципы, признаться в любви или отступить.

Только зритель решает судьбу героя. В конце каждой серии предлагается нажать на одну из двух кнопок – Что сделать Лиле? «Сдаться» или «Подать заявку на конкурс»? В зависимости от выбранного решения, сюжет сериала меняется. Что ожидает зрителя в финале? Сериал можно начать заново и принять другие решения. Интерактивная механика внутри площадки позволила объединить несколько сюжетных линий и, путем различных переходов, предлагать зрителю новый финал. Всего в сериале более 15 вариантов развития сюжета.

Никита Жарков, режиссер, креативный продюсер проекта:

«Очень сложно разбираться в сценарии. Потому что с первой серии все начинает разветвляться и появляется множество альтернативных реальностей. Всё это нужно держать в голове. Срастить это воедино – огромный труд. Я бы описал эти съёмки как тотальное безумие».

Сериал нацелен на то, чтобы помочь молодым людям делать правильный выбор в жизни. Интерактивная механика позволяет не просто смотреть сериал, а по-настоящему погрузиться в жизнь главных героев, проявить эмпатию, стать важным участником событий. На своём опыте увидеть, как те или иные решения могут повлиять на будущее.

В главных ролях популярные блогеры – Лера Кантур, Арсений Бардаш, Анна Оушен. Свое решение продюсеры проекта объясняют тем, что аудитории будет проще ассоциировать себя именно в такими простыми ребятами, чьи ролики и посты они видят в социальных сетях.

Лера Кантур, блогер, певица, актриса, поделилась своими впечатлениями о проекте:

«Мы очень похожи с моей героиней. Она переживает, понравится ли ее музыка зрителям. Я сама написала песню, которую моя героиня исполняет в сериале. «Твой ход» – наглядная история про молодых ребят, которые только начинают свой путь, сталкиваются с неудачами, но несмотря на это, идут за своей мечтой».

Сериал доступен к просмотру в сообществе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» в разделе Клипы.

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