В Якутии открыли Музей алмаза

В «алмазной столице России» — городе Мирный состоялось торжественное открытие Музея алмаза.

Жителей Мирного со знаменательным событием поздравил глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что музей — важный объект для сохранения истории алмазодобычи в республике и во всей стране.

«Героические страницы алмазодобычи и промышленности мы обязаны сохранить и передать потомкам. Сегодня те, кто стоял у истоков алмазной отрасли, уже уходят от нас, и память о них мы должны сберечь. За прошедшие десятилетия с момента начала освоения месторождений было сделано очень многое. Это целая эпоха трудового подвига», — сказал глава республики.

Он выразил уверенность, что современный и красивый музей станет центром развития промышленного туризма в Мирном.

«Мирный уже готов к тому, чтобы здесь появилась самостоятельная отрасль экономики — туризм, и в первую очередь промышленный. Для многих людей — как в Москве, так и в других уголках нашей страны — очень притягательны наш знаменитый карьер «Мир», сами алмазы и процесс их добычи. История алмазов всегда вызывает огромный интерес, а где ещё о ней рассказывать, как не в самом сердце алмазодобывающей промышленности, в алмазной столице Якутии и всей России», — подчеркнул Айсен Николаев.

Музей алмаза пришёл на смену Историко-производственному музею АК «АЛРОСА». Название для нового культурного пространства выбрали по итогам открытого голосования, в котором приняли участие более тысячи сотрудников компании и жителей Мирного.

«Задача музея — рассказать не только об истории отечественной алмазодобычи, которая насчитывает уже 70 лет, но и о вкладе нескольких поколений российских алмазодобытчиков в развитие республики и мировой алмазной отрасли. О том, как великие открытия геологов и мужество первопроходцев положили начало Мирнинскому району, способствовали индустриальному росту Западной Якутии и открыли всему миру великолепные якутские алмазы», — отметил генеральный директор АК «АЛРОСА» Павел Маринычев.

В новом музее широко используются цифровые технологии. Это не просто экспозиции, а современное интерактивное пространство. Каждый посетитель сможет проследить весь путь алмаза: от зарождения кристалла в недрах Земли до передовых технологий добычи, обработки и создания уникальных ювелирных шедевров.

Впервые в экспозиции представлены настоящие природные алмазы, добытые на производственных площадках АЛРОСА. Среди них — древнейшие кристаллы, которые старше динозавров: их возраст от сотен миллионов до 3,5 миллиарда лет.

На примере кимберлитовой трубки «Мир» в музее наглядно рассказывается об открытом способе добычи. Это поможет лучше понять процесс разработки месторождений и его ключевые этапы. Во время экскурсии гости узнают, как современная техника извлекает алмазоносную руду, почему выработанные пространства заполняют специальной смесью и какую роль играют рентгеновские лучи на обогатительной фабрике.

В музее представлен макет колеса карьерного самосвала БелАЗ грузоподъёмностью до 120 тонн. Его масштаб позволяет ощутить мощь техники, погрузиться в атмосферу добычи и сделать эффектные фотографии. Надев шахтёрскую каску и взяв самоспасатель, все желающие смогут почувствовать себя настоящими горняками. Они спустятся на клети — лифте, полностью имитирующем реальный спуск в шахту.

Особое место в музее займёт коллекция минералов Джеймса Саврасова — выдающегося советского и российского геофизика, заслуженного геолога Якутии. Он участвовал в открытии большей части алмазных месторождений СССР, в том числе и Западной Якутии, и разработал новые методы поиска кимберлитовых трубок. Внимание посетителей привлекут копии крупных и исторически значимых алмазов и бриллиантов, ставших символами роскоши и высокого мастерства огранки. Гости познакомятся со всеми этапами создания бриллиантовых украшений: от эскиза до готового ювелирного шедевра.

