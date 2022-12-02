В Якутии открыли первый в мире Центр арктической строганины

В Якутске в рамках традиционного фестиваля «Зима начинается с Якутии» стартовал гастрономический фестиваль «Вкус Якутии». Одним из главных его событий в этом году стало открытие Центра арктической строганины. Он появился на базе «Усадьбы Атласовых», этнического ресторана традиционных блюд народов Якутии.

«За последние годы товарооборот в сфере общественного питания и ресторанов региона вырос на 12%, в том числе благодаря таким мероприятиям, как фестиваль «Вкус Якутии». Рестораторы стали активно использовать местную продукцию. «Вкус Якутии» стал драйвером развития и поддержки местного товаропроизводителя, в том числе изготовителей посуды, изделий народных художественных промыслов, якутских ножей. За девять лет проведения фестиваля заметно вырос профессионализм якутских поваров, и сейчас они готовы конкурировать по качеству приготовления с российскими рестораторами. По оценке Федерации рестораторов России Якутия – это один из немногих регионов, который сейчас может претендовать на гастротуризм», – подчеркнула председатель Национальной ассоциации рестораторов и отельеров «Ассоциация гостеприимства Республики Саха (Якутия)» Татьяна Тымырова.

В фестивале «Вкус Якутии» принимают участие 8 ведущих ресторанов столицы республики, которые в течение нескольких дней представят посетителям лучшие блюда якутской национальной кухни в современной подаче, а также кухни народов Арктики. Фестиваль продлится до 4 декабря.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.