В Якутии снимут фильм о Герое России с позывным «Тута»

ФЯкутский режиссер Михаил Лукачевский будет снимать фильм о Герое России Андрее Григорьеве с позывным «Тута». Об этом в ходе Прямой линии в эфире Национальной вещательной компании «Саха» сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Творческая группа уже сформирована. Режиссером выступает Михаил Лукачевский. Сейчас команда участвует в конкурсе Фонда кино. Я и с министром культуры России Ольгой Любимовой встречался, сказал, что в случае если доверят этот фильм нам снимать, то мы, конечно, снимем фильм, который будет гордостью республики», — сказал глава республики.

Михаил Лукачевский — яркий представитель «якутской новой волны» в кино. Он известен благодаря самобытным фильмам, сочетающим национальный колорит Якутии с современными кинорешениями.

Работы Лукачевского отмечены на российских и международных фестивалях. В частности, картина «Вертолёт» получила 4 награды на 30‑м кинофестивале «Киношок», включая главный приз — «Золотая лоза».

«Там, где танцуют стерхи» завоевал Гран‑при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» и приз за лучший дебют исполнителю главной роли Мише Слепцову. Лента также стала лучшим игровым полнометражным фильмом и получила приз «Золотые снежные очки» на Якутском международном кинофестивале. В общей сложности фильм получил 18 призов, включая награды фестивалей в Иране, Казахстане, Бангладеш и Республике Беларусь.

А картина «Триумф», снятая к 95-летию якутского советского тренера по вольной борьбе Дмитрия Коркина и рассказывающая историю великого тренера и его воспитанников, покоривших Олимпийские игры, получила приз имени Станислава Ростоцкого на IX Международном кинофестивале «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова.

Фильм о «Туте» планируют снимать совместно с ДНР: решение о создании ленты было согласовано между главой Якутии и руководителем ДНР на ПМЭФ-2025. Важность создания фильма о подвиге Андрея Григорьева подчеркивал президент РФ Владимир Путин.

Имя Андрея Григорьева и его позывной стали известны после того, как в 2025 году в соцсетях широко разошлось видео рукопашного боя Туты, снятое нашлемной камерой военнослужащего ВСУ. Якутянин победил в этой схватке, а после боя несколько дней скрывался в тылу ВСУ, уничтожив склад боеприпасов и еще нескольких противников, после чего прорвался к своим. Звание Героя России ему было присвоено в феврале 2025 года.