В Якутии запускают систему кинопроката с проекторами местного производства

В Якутии стартовал проект развития сети альтернативного кинопроката «Экстра Синема». Он призван решить проблему снижения затрат на организацию кинопроката в малых городах и сельских населенных пунктах. По затратам якутское решение в 4-5 раз экономичнее зарубежного, где используется оборудование DCP-стандарта, которые производятся по лицензиям, распределяемым среди ограниченного количества западных производителей.

Кинопроектор и технологическое решение для оборудования кинозалов разработаны отечественными производителями, изготавливаются на базе технопарка «Якутия». Все комплектующие – из дружественных стран. Кинопроектор ECP-221 способен дать изображение на экран до 10 метров ширины, яркий и мощный, создан по «последнему слову техники».

В комплект для кинотеатра входит проектор со встроенным медиасервером, компьютер управления проектором и кинобилетной системой, программное обеспечение, коммутация.

Культурно-досуговое учреждение, получившее доступ к системе, выбирает фильм на платформе, назначает сеансы, продает билеты, в том числе по Пушкинской карте, а проектор в это время автоматически закачивает фильм на жесткий диск внутреннего сервера. Затем в нужное время проектор сам включит и покажет фильм для собравшихся в зале зрителей. Профессия киномеханика уходит в прошлое.

Проектор небольшой и простой в эксплуатации, подвешивается прямо в зале под потолком, кинобудка не нужна, замены ламп или какого-то специального обслуживания, а также скоростной интернет, не требуются, подойдет, какой есть. После каждого сеанса данные о результатах проката автоматически уходят в ЕАИС, а правообладателю фильма – отчет о его заработке и начисление гонорара. При этом контент полностью защищен, используется собственная система кодировки файлов, для которой якутскими программистами создан свой плеер.

На очереди – новая модель проектора с изображением 4К, ее тестирование уже началось. Стоимость будет такой же, но требования к интернету повышенные, так как файл с фильмом больше по объему и закачивается в проектор значительно дольше по времени.

Проект по разворачиванию новой республиканской киносети будет реализоваться в три этапа. За три года планируется оснастить кинопроекторами местного производства большинство районов Якутии и тем самым перейти на более доступный и качественный отечественный аналог. Проектор, компьютер, монитор, лицензионное программное обеспечение и контрольно-кассовая техника обойдется муниципалитетам по субсидии всего в 1 млн рублей.

«Для Якутии кинематограф – это один из местных брендов, и в наших силах сделать так, чтобы российский кинопрокат стал самым популярным. И, конечно, в этот процесс будут максимально вовлечены наши режиссеры. Развитие креативной экономики – одна из ключевых задач для республики на ближайшее десятилетие. Поэтому мы и дальше будем поддерживать наше кино, в том числе и открывая новые кинотеатры», – сказал глава Якутии Айсен Николаев.

В пилотном режиме проект стартовал в 10 населенных пунктах республики с численностью от 600 до 3,3 тыс. человек. Финансовую поддержку производства первой партии из 10 проекторов оказало Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Проект реализуется под патронажем Главы республики Айсена Николаева и уже привлек внимание целого ряда федеральных органов власти. Якутской системой кинофикации заинтересовались сразу в нескольких регионах. Там она будет стартовать уже в новом году. В августе платформу «Экстра Синема» презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину во время его визита в Якутск, и он отметил ее возможности.

Один кинозал уже оборудован по технологии «Экстра Синема» в г. Кировское в ДНР. Планируется открыть на Донбассе еще несколько залов. Для создания единой культурной среды государству нужно срочно решать вопросы организации там бесплатных показов с компенсацией расходов кинозалам и выплатой гонорара правообладателям в условиях невозможной пока регистрации контрольно-кассовой техники и крайне низкого уровня доходов населения.

«Система кинопроката в России получает новую жизнь, – говорит директор «Экстра Синема» Петр Чиряев. – Мы шли к этому 10 лет и теперь пришло наше время. Прокат не умер, просто мы оставляем в прошлом голливудские стандарты и будем работать по российской модели и со своим проектором. Хотим, чтобы в каждом, даже совсем небольшом населенном пункте, где есть ДК и свой зрительный зал, у жителей была возможность смотреть киноновинки всем вместе, магия кино и коллективные просмотры никуда не делись».

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