В Якутске определили победителей курса по анимации Арктической Стартап-Экспедиции

В рамках Арктической Стартап-Экспедиции прошел масштабный демодень, организованный Фондом развития инноваций Республики Саха (Якутия).

Более 90 человек приняло участие в треке “Сохранение культурного наследия через новые технологии”, который был посвящен анимации и приурочен к Году культурного наследия народов России. Участники представляли самые разные регионы России, такие как Якутия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий АО, Хабаровский край, Ханты-Мансийский АО, а также г. Санкт-Петербург и г. Екатеринбург. Призовой фонд мероприятия составил 300.000 рублей.

В рамках демодня состоялась защита анимационных проектов перед экспертным жюри. Всего было показано 11 разнообразных работ о культуре северных народов, над которыми участники работали в течение двух месяцев: анимационные проекты, комиксы, VR-приложения и даже виртуальный блогер. За это время под руководством опытных наставников проекты прошли большой путь от идеи до концепции, готовой бороться за призовой фонд.

На протяжении всего периода обучения участники бесплатно проходили обучающий онлайн-курс по анимации. Мастер-классы охватили широкий круг тем: разработку идеи, написание сценариев, проработку персонажей, создание коммерчески успешных проектов, выбор музыкального сопровождения, составление маркетинговой и PR-кампаний и мн.др. Руководителем курса выступила директор по маркетингу продюсерской компании AMG Media Group Дария Башарина, а модератором демодня выступила Екатерина Архипова, руководитель направления по связям с общественностью анимационной компании «Ярко».

“Сохранение культурного наследия – важная задача, которая может быть достигнута с помощью новых технологий. Кроме этого, стоит отметить необходимость интеграции культурного многообразия Севера и Арктики в современную действительность. Анимационный контент помогает сблизить традиционную культуру и новое поколение”, - подчеркнула Савина Алексеева, программный директор Арктической Стартап-Экспедиции.

Проекты оценивало жюри, в которое вошли Борис Машковцев, директор студии «Союзмультфильм», Альбина Мухаметзянова, генеральный продюсер анимационной компании «Ярко», Олег Марков, генеральный директор Национальной вещательной компании «Саха», Вячеслав Егоров, генеральный директор Академии будущего (it-generator), председатель сообщества Creathon и сопредседатель YGC (Yakutian Computer Graphics), продюсер студии анимации Yanimation и Дария Башарина, руководитель курса.

Также в мероприятии приняли участие эксперты Кирилл Максимов, руководитель проекта «Факультет Анимации» Университета «Синергия», и Александра Дубовская, директор Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» г.Хабаровск, руководитель проекта «Анимационный кластер Хабаровского края».

Победителями стали следующие проекты:

1 место: “Северные мифы” (авторы – Алена Мирошниченко и Екатерина Борисова, г. Ростов-на-Дону) – анимационный сериал, где в доступной форме излагаются основные мифические линии северного народного эпоса для детей. В каждой серии мультсериала будет разбираться одна из северных легенд. Работать над проектом в качестве аниматоров будут абитуриенты и студенты Донского государственного технического университета.

2 место: “Талисман Харысхал” (автор – Петр Николаев, г. Якутск) - анимационный фильм с историей о том, как мальчик по имени Харысхал, преодолев собственный страх перед Муус Кулуук, побеждает его. При помощи волшебного талисмана, который получает от старого шамана Лахсырах (Харысхал наоборот), он освобождает людей и животных от ледяного плена.

3 место: “А-сия” (автор - Ренара Федосеева, г. Санкт-Петербург). Это виртуальный блогер А-сия, который говорит о моде, о культуре и истории на понятном для молодых людей языке.

Специальный приз – 5 сертификатов виртуального резидентства в креативном кластере «Квартал труда» – получили проекты “Легенда о звездах”, “Талисман "Харысхал”, “А-Сия”, “Ыйкааннар – Пятилунные”, “Северные мифы”.

Отдельного специального приза в виде сертификата-приглашения к сотрудничеству с Национальной вещательной компанией «Саха» удостоился проект “Талисман Харысхал”.

Председатель жюри, директор киностудии “Союзмультфильм”, Борис Машковцев отметил разнообразие представленных проектов.«Это попытка найти что-то уникальное, создать свою философию, а не просто мультфильм. Важно оказывать помощь подобным анимационным стартапам, чтобы найти самые настоящие алмазы”, - сказал Борис Машковцев.

Напомним, что Арктическая Стартап-Экспедиция (АСЭ) — это один из самых масштабных и продолжительных проектов в России по поиску, поддержке и развитию перспективных технологических проектов, направленных на решение технологических задач Севера и Арктики.

Организаторами АСЭ выступили Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия) в лице Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия), Министерства по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) и Молодежный Северный Форум. Программа проходит при поддержке Северного Форума и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Арктическая Стартап-Экспедиция проводится с 2019 года. Официальный сайт Арктической Стартап-Экспедиции: arcticse.com.

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