В Ярославль возвращают украденную около 50 лет назад икону-минею XVII века «Святцы на июль»

21 апреля в 13:00 в экспозиции «История Ярославского края» Ярославского музея-заповедника пройдет церемония передачи в фонды музея значимого памятника средневекового русского религиозного искусства – иконы-минеи* XVII века «Святцы на июль», которая ранее находилась на территории выдающегося памятника русской художественной культуры XVII — церкви Ильи Пророка в Ярославле (включен в список ЮНЕСКО).

Организаторы мероприятия: Общество содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова, Ярославский музей-заповедник при участии Императорского Православного Палестинского Общества.

Икона-минея XVII века «Святцы на июль» была похищена в 1975 году из церкви Ильи Пророка (находится в совместном использовании Ярославского музея-заповедника и Ярославской епархии). Несколько лет назад ее обнаружили в Германии, в частном собраний. В результате исследований, проведенных специалистами Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры им. Михаила Абрамова, экспертами в области искусствознания, сотрудниками Ярославского музея-заповедника, удалось установить происхождение древней иконы и обстоятельства ее похищения. Георгий Абрамов, сын трагически погибшего мецената и основателя Музея русской иконы – Михаила Абрамова, продолжая традицию отца по поиску и возвращению на родину утраченных, вывезенных за рубеж произведений искусства, приобрел и вернул в Россию эту выдающуюся икону с тем, чтобы передать ее правообладателю – Ярославскому музею-заповеднику. По словам сотрудников, проводивших экспертизу, икона-минея находится в хорошем состоянии и не требует дополнительной реставрации.

Георгий Абрамов, председатель Правления АНО Общества содействия сохранению и популяризации русской культуры имени Михаила Абрамова:

— Как только наши сотрудники сообщили мне о том, что возможно им удалось обнаружить похищенную икону, и возможно даже она из церкви Ильи Пророка, я немедленно дал поручение провести необходимые исследования. Уже по фотографии было понятно, что памятник очень высокого художественного уровня — тончайшее письмо, изысканный колорит, пропорции. Скажу честно – на протяжении всего периода выяснения подробностей, меня не покидало волнение – вдруг не подтвердится. Но, слава Богу, это именно та, похищенная в 70-е икона. И мне очень радостно, что могу поучаствовать в таком большом деле – деле собирания и сохранения нашего национального достояния. Меня всегда поражало с каким вдохновением занимался поисками отец, и вот теперь я могу понять почему эта деятельность его так завораживала.

Предстоящее событие — второе возвращение произведения искусства в Ярославский музей-заповедник, организованное семьей Абрамовых. В 2017 году Михаил Абрамов передал музею выкупленную им икону XVII века «Воскресение-Сошествие во ад», которую ему удалось обнаружить в одном из частных собраний Европы.

Сергей Степашин, российский политический и общественный деятель, Председатель Императорского Православного Палестинского Общества:

«Такие проекты можно только поприветствовать. Здесь речь идет не просто о возвращении на родину предмета искусства, а о сохранении национального достояния, о тех духовных реликвиях, которые важны для нашего государства. Каждый такой случай не может оставаться без внимания. Осуществляя подобные акции, мы демонстрируем единство не только христианского мира, но и мира вообще. Ведь духовный мир России — это на самом деле самое сильное, что у нас есть. Было есть и, поверьте мне, будет».

Наталья Левицкая, директор Ярославского музея-заповедника:

«Вот уже второй раз происходит это чудо: семья Абрамовых возвращает нам прекрасные памятники, утраченные, казалось бы, навсегда. Щедрость и благородство, любовь к стране и ее истории Михаила Юрьевича, Светланы Львовны и Георгия Михайловича являются замечательным примером для всех. Примите нашу искреннюю благодарность».

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