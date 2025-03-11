В Ярославле открылась международная выставка арт-проекта «Хоровод»

В КЗЦ «Миллениум» состоялось открытие Международного Арт-проекта «Хоровод», в которую вошли более 30 картин авторов из разных регионов России, Казахстана.

В церемонии открытия выставки приняли участие: заместитель руководителя администрации Губернатора Ярославской области Светлана Владимировна Костышина, Министр культуры Ярославской области Ирина Ивановна Ширшова, заместители директоров и заведующие художественными отделениями ДШИ г. Ярославля.

Концепция выставки «Хоровод» представила зрителям коллекцию картин, созданных в различных жанрах, от графики-тушь, до объемных фактурных работ. Женские образы, цветы, динамичные абстракции гармонично выстраивали экспозицию и вели диалог со зрителями, вдохновляя эстетикой и глубокой философией авторов.





На вернисаже выступили известные джазовые музыканты Ярославля — Вадим и Станислав Майнугины.

В этот же день, в КЗЦ «Миллениум» состоялся и первый региональный форум муниципальных депутатов «ЕДИНОЙ РОССИИ». В форуме приняли участие более 200 депутатов из всех муниципальных округов. Перед собравшимися выступили Губернатор региона Михаил Евраев и председатель Ярославской областной Думы Михаил Боровицкий. Культура, дипломатия и искусство тесно соседствуют и дополняют друг друга. Участники форума ознакомились с выставочной экспозицией.

Кураторы выставки: Екатерина Самитина, Оксана Бурякова.

Фото предоставлено кураторами выставки.