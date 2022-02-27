В юбилейный год Азербайджанского национального музея ковра в Баку пройдет выставка художника Рами Меира о горских евреях

Выставка «История одного народа – для всего мира» бакинца, израильского художника горско-еврейского происхождения Рами Меира откроется 1 марта 2022 года в Азербайджанском национальном музее ковра в Баку. Это будет первая персональная выставка художника — горского еврея на таком уровне в Азербайджане.

В экспозиции представлены более тридцати живописных полотен Меира из серии «Горские евреи», работы, выполненные в технике чеканки по металлу, деревянные скульптуры, световые картины и декоративные монеты из драгоценных металлов, созданные по мотивам живописи художника.

Специально к открытию выставки бакинскими мастерицами ОАО «Азерхалча» выткан ковер «Губинские ковровщицы из Красной Слободы» по сюжету одноименной картины художника. Перед мастерицами поставлена сложнейшая задача: создание портретного многофигурного ковра в традиционной технике ручного ткачества, который станет одним из центральных экспонатов выставки.

Все работы Рами Меира объединены одной темой – историей, культурой, традициями и обычаями горских евреев – малой народности с самобытной культурой и собственным языком джуури.

Но и это не все. Экспозицию в Азербайджанском национальном музее ковра дополнят старинные открытки и предметы декоративно-прикладного искусства горских евреев XIX-XX века из личной коллекции художника: традиционный текстиль, ювелирные украшения, бытовая утварь, а также.

Произведения серии «Горские евреи» создавались художником на протяжении нескольких лет как отдельный проект-посвящение своему народу. Рами Меир буквально по крупицам восстанавливал историю горских евреев, действовал как историк-документалист. Он максимально достоверно передал не только внешнюю сторону жизни, но и эстетику бытия целого народа, заложенную в фактуре и орнаментах тканей, архитектуре синагог, убранстве жилищ и лавок ремесленников, в образах людей. Кроме того, будучи частью своей культуры, зная ее изнутри, Рами сумел отразить и внутреннюю духовную жизнь своего народа, его глубокую мудрость и философию.

«Я ставил перед собой задачу создать достоверные, документальные образы своего народа. Поэтому для живописных полотен по книгам, дореволюционным открыткам, старым газетам, архивным документам, рассказам старших моей семьи изучал быт горских евреев, исследовал, из каких материалов создавалась ритуальная утварь, украшения, предметы статуса – кинжалы, карманные часы. Изучал ткани того времени, их текстуры и цвета, и все это перенес на свои картины. Язык живописи мне показался самым выразительным для того, чтобы для потомков в цвете сохранить достоверные образы целой народности и ее культуры», — делится художник.

Еще больше об истории горских евреев зрителю расскажет документальный фильм, который также станет частью выставки в Азербайджанском национальном музее ковра.

«Важно понимать, что именно в Азербайджане горские евреи получили возможность спокойно жить, заниматься земледелием, ремеслами, торговлей. В нашем народе Губу называют землей наших матерей. Потому что именно здесь наши матери много веков рожали своих сыновей и дочерей», — поясняет художник.

«Человек, который не знает своей истории, не знает самого себя». Рами Меир

В этом контексте проведение персональной выставки Рами Меира в Азербайджанском национальном музее ковра, в одном из главных музеев Азербайджана с собранием лучших образцов ковроделия азербайджанских мастеров, приобретает дополнительные смыслы. Примечательно, что выставка Меира пройдет в юбилейный год 55-летия со дня основания музея.

Выставка «История одного народа – для всего мира» будет проходить в Баку с 1 марта по 1 апреля 2022 года.

Познакомиться с некоторыми работами Рами Меира на выставке в Государственном музее Востока, ранее проходившей в Москве, можно по предложенной ссылке.

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