В Зарайске открылась выставка художника Бориса Дергачева

Борис Дергачёв. Посвещение Есенину

Экспозиция – часть большого проекта, посвященного творчеству художников малых городов Московской области. Посетители увидят 23 работы мастера в разных жанрах: натюрморты, портреты, пейзажи, выполненные в технике масляной живописи.

С Зарайским краем неразрывно связаны жизнь и творчество художника Бориса Дергачёва (1950 – 2016), признанного мастера станковой живописи. Первые уроки он получил в студии Анны Голубкиной. Творчество Дергачёва посвящено образам родного города, его наследие включает в себя натюрморты, пейзажи, жанровые и сюжетные композиции.

«Зарайск известен своими вековыми традициями в изобразительном искусстве. Из этого подмосковного города – скульптор Анна Голубкина, художник-график Федор Константинов. Удивительная атмосфера таких городов создает условия для творческой жизни», – говорит Виктор Насекин, заведующий Театральным музеем в Зарайске.

На выставке представлены самые известные работы художника, такие как «Игра воображения», «Осенний ноктюрн», «На старой кухне», «Прощание с птицей», «Время вечерней зари», «Под знаком рыбы», «Посвящение Есенину» и др.

«Борис Дергачев известен как яркий представитель декоративного направления в живописи. Среди его полотен много работ мировоззренческого характера, через которые открывается особый философский взгляд на жизнь. В профессиональной среде не раз отмечали эту особенность Бориса Викторовича – его восприятие жизни как театрального действа», – отметила куратор выставки, супруга художника Татьяна Дергачёва.

Работы Бориса Дергачёва находятся в коллекциях Бахрушинского театрального музея, Историко-архитектурном, художественном и археологическом музее «Зарайский кремль», арт-галерее «Лига» (г. Коломна), Наро-Фоминском историко-краеведческом музее, а также в частных коллекциях России и Европы.

Борис Дергачёв. Время вечерней зари

Борис Дергачёв. Абсент с Дега

Борис Дергачёв. Под знаком рыбы

Борис Дергачёв. Прощание с птицей

Борис Дергачёв. Осенний ноктюрн

Борис Дергачёв. На старой кухне

Борис Дергачёв. Канатоходец

Борис Дергачёв. Игра воображения