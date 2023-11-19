В Зарайске открылась выставка художника Бориса Дергачева

Борис Дергачёв. Посвещение Есенину
Экспозиция – часть большого проекта, посвященного творчеству художников малых городов Московской области. Посетители увидят 23 работы мастера в разных жанрах: натюрморты, портреты, пейзажи, выполненные в технике масляной живописи.
С Зарайским краем неразрывно связаны жизнь и творчество художника Бориса Дергачёва (1950 – 2016), признанного мастера станковой живописи. Первые уроки он получил в студии Анны Голубкиной. Творчество Дергачёва посвящено образам родного города, его наследие включает в себя натюрморты, пейзажи, жанровые и сюжетные композиции.
«Зарайск известен своими вековыми традициями в изобразительном искусстве. Из этого подмосковного города – скульптор Анна Голубкина, художник-график Федор Константинов. Удивительная атмосфера таких городов создает условия для творческой жизни», – говорит Виктор Насекин, заведующий Театральным музеем в Зарайске.
На выставке представлены самые известные работы художника, такие как «Игра воображения», «Осенний ноктюрн», «На старой кухне», «Прощание с птицей», «Время вечерней зари», «Под знаком рыбы», «Посвящение Есенину» и др.
«Борис Дергачев известен как яркий представитель декоративного направления в живописи. Среди его полотен много работ мировоззренческого характера, через которые открывается особый философский взгляд на жизнь. В профессиональной среде не раз отмечали эту особенность Бориса Викторовича – его восприятие жизни как театрального действа», – отметила куратор выставки, супруга художника Татьяна Дергачёва.
Работы Бориса Дергачёва находятся в коллекциях Бахрушинского театрального музея, Историко-архитектурном, художественном и археологическом музее «Зарайский кремль», арт-галерее «Лига» (г. Коломна), Наро-Фоминском историко-краеведческом музее, а также в частных коллекциях России и Европы.
Борис Дергачёв. Время вечерней зари
Борис Дергачёв. Абсент с Дега
Борис Дергачёв. Под знаком рыбы
Борис Дергачёв. Прощание с птицей
Борис Дергачёв. Осенний ноктюрн
Борис Дергачёв. На старой кухне
Борис Дергачёв. Канатоходец
Борис Дергачёв. Игра воображения
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.