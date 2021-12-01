В «Зарядье» наградили лауреатов Московской Арт Премии

На торжественной церемонии награждения, организованной в формате иммерсивного театрализованного шоу, организаторы назвали имена лауреатов Московской Арт Премии в пяти номинациях. Победителей голосованием определил экспертный совет.

В номинации «Изобразительное искусство и архитектура» первое место занял дуэт московских концептуалистов Игоря Макаревича и Елены Елагиной с проектом «Обратный отсчет». Второе место получил Александр Кутовой с выставкой «Bulky Biceps Trying to Fly», обладателем третьей премии стала серия «Sad.Ok.Super» Тимофея Парщикова.

В номинации «Литература» за книгу «Человек из Подольска» и другие пьесы» первое место занял Дмитрий Данилов, второе место за роман «Чистый кайф» присуждено Андрею Геласимову, третью премию жюри присудило Ивану Шипнигову за роман «Стрим».

Творческая группа Curiosity Media Lab заняла первое место в номинации «Кино» с панорамным фильмом «Гагарин. Лейтенант неба». Вторую премию получила режиссёр Оксана Карас с фильмом «Доктор Лиза». «Подольские курсанты» продюсера Игоря Угольникова получили третью премию.

В номинации «Музыка» фестиваль Stravinsky online Владислава Тарнопольского стал обладателем первой премии, второе место занял исполнительский практикум современной музыки Виктории Коршуновой, а третье место – композитор Николай Хруст за «Микросонет для сопрано и ансамбля с электроникой на текст CLXXI сонета Петрарки».

Лучшим театральным проектом эксперты признали театральный перформанс в стенах Московского музея современного искусства на Петровке в рамках фестиваля «Территория» — «Сеанс одновременной игры» «Балета Москва» и Анны Абалихиной. Вторую премию получил иммерсивный саунд спектакль Ксении Перетрухиной «Университет птиц». Кураторский проект Дмитрия Волкострелова «Lorem ipsum» занял третье место.

Гран-при Московской Арт Премии экспертный совет присудил Алексею Гинзбургу за реализованный проект реставрации памятника конструктивизма «Дом Наркомфина».

В 2021 году призовой фонд Московской Арт Премии составил 33 миллиона рублей. На соискание премии в пяти номинациях: «Изобразительное искусство и архитектура», «Литература», «Кино», Театр» и «Музыка» поступило более 800 заявок. В работе экспертного совета премии приняли участие 30 экспертов в соответствующих областях современного искусства: директор ММАМ Ольга Свиблова, художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина, директор ММОМА Василий Церетели, заместитель председателя Союза театральных деятелей РФ Дмитрий Мозговой, директор РОСИЗО Ольга Галактионова, директор Москино Наталья Мокрицкая, композитор Дмитрий Курляндский, театральный критик Роман Должанский, литературовед Михаил Визель, арт-критик и искусствовед Николай Палажченко, драматург Михаил Дурненков и другие.

Проект Фонда развития современного искусства при поддержке Правительства Москвы «Московская Арт Премия» стартовал в парке «Зарядье» в октябре 2019 года. В 2021 году в парке прошла серия мероприятий по представлению произведений участников. Выставку «2 МАП. Номинанты» в выставочном зале Медиацентра посетили тысячи зрителей, масштабные арт-объекты были установлены на открытых пространствах парка.

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