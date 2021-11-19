В «Зарядье» открывается выставка «Эрте. Фантазия длиною в век»

23 ноября в Старом Английском дворе парка «Зарядье» открывается выставка, посвященная Роману Тыртову (Эрте) — русскому дизайнеру, художнику, скульптору, одному из известнейших мировых представителей стиля ар-деко, прожившему почти 100 лет. «Эрте. Фантазия длиною в век» продолжит цикл моновыставок проекта «Подклет», которые проходят в белокаменном подклете, сохранившем кладку XVI века.

Художник-эмигрант Роман Тыртов (1892–1990), более известный под псевдонимом Эрте, прожил почти 100 лет и на протяжении всей жизни создавал работы в едином узнаваемом стиле. Он успел поработать с Полем Пуаре, Сергеем Дягилевым, Анной Павловой и Матой Хари, оформлял в Голливуде костюмы для фильмов Фреда Нибло и Тода Браунинга, на протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века создавал обложки для Harper’s Bazaar и Vogue.

На творчество Эрте не влияли ни революции, ни мировые войны, он всегда оставался верен своим изящным фантазиям. Именно поэтому подзаголовок выставки звучит как «фантазия длиною в век»: в экспозиции вневременность и простота Эрте превращаются в его постоянную актуальность и применимость.

Центральный объект выставки — скульптура «Византия», созданная Эрте в 1988 году. Рядом с ней будет показана оцифрованная версия одноименной картины 1985 года, элементы которой «оживили» при помощи моушн-дизайна. В скульптуре и картине наиболее полно выражены все главные стороны творчества Эрте: любовь к древним цивилизациям, «Русским сезонам» и ар-деко.

«По смыслу “Византия” важна своим названием, потому что само пространство музея находится рядом с Кремлем, в самом сердце Москвы. В этой работе значимо и то, что Эрте любил обращаться к теме древних цивилизаций, часто ссылался на античность, придумывал необычных персонажей наподобие жриц, азиатских цариц. Художник романтизировал архаику. В то же время изящные плавные формы скульптуры напоминают иконописные — в этой работе много русского, она отражает впечатления детства и юности Эрте», — говорит куратор выставки Никита Лукинский.

На выставке будут представлены оцифрованные легендарные обложки, созданные художником для Harper’s Bazaar в начале XX века. Оригиналы хранятся в частных коллекциях галереи «Метрополитан» (Москва) и галереи The Personal (Москва). Гости увидят серию знаков зодиака и мультимедийную презентацию скульптурных и графических работ Эрте — все они пронизаны фантазией и мистикой.

Мультимедийная часть также включает видеокомментарии куратора выставки Никиты Лукинского и кандидата философских наук, искусствоведа Армена Апресяна. Они расскажут о том, как на Эрте в детстве повлияла опера «Садко» в Мариинском театре, что вдохновило его в сказочных павильонах Всемирной выставки 1900 года и «Русских сезонах». Посетители услышат об истории сотрудничества художника с модельером Полем Пуаре, узнают, над какими фильмами Эрте работал в голливудской студии Metro-Goldwyn-Mayer, что создавал для Гранд-опера, кабаре Лидо и театра «Батаклан» в Париже, а также для Королевского оперного театра в Лондоне. Звуковым оформлением выставки служит музыка проекта Марины Демещенко polnalyubvi.

«Эрте — это просто красиво. У этого художника потрясающее чувство стиля, вкус, великолепное образование. Он был знаком с наследием древнейших культур, с искусством эпохи возрождения, европейским искусством XVII–XIX веков — все это он органично сочетал в своем творчестве. Эрте нашел свой уникальный художественный язык, в котором воплотились важнейшие тенденции его времени», — говорит Армен Апресян.

По билету на выставку «Эрте. Фантазия длиною в век» гости дополнительно могут посетить Казенную палату и Поварню Старого Английского двора. Обновленная экспозиция музея, посвященная путешествиям и быту английских купцов XVI–XVII веков, расскажет, что они ввозили и вывозили из России и как была организована торговля. Так, в Казенной палате проводились торжественные приемы, хранилась казна и заключались торговые сделки; в Поварне представлены модель английского галеона того времени, образцы товаров и дорожное снаряжение англичан, а также карта, на которой показаны маршруты их местных путешествий и опасных морских экспедиций, сблизивших две державы в эпоху Великих географических открытий.

Выставка «Эрте. Фантазия длиною в век» продлится до 23 декабря. Билеты можно приобрести на сайте и в мобильном приложении «Зарядья», а также в платежно-навигационных терминалах на территории парка. Билеты действительны только при предъявлении паспорта и соответствующего ему QR-кода.

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