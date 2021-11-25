В Звенигороде состоится концерт памяти народного артиста России Олега Анофриева

18 декабря 2021 года в Культурном центре имени Любови Орловой в Звенигороде состоится киноконцерт «Путешествие в молодость», посвященный народному артисту России, актеру театра и кино, исполнителю песен Олегу Анофриеву.

Известный по десяткам кинофильмов актер стал поистине голосом советского кино и мультипликации, под тембр которого выросло не одно поколение зрителей. Именно он исполнил главную песню телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», его голосом говорят и поют персонажи «Бременских музыкантов», а песня «Есть только миг» стала визитной карточкой Олега Андреевича на долгие годы.

Участниками памятного концерта станут звезды российского кино и телевидения, профессиональные исполнители, коллеги Олега Анофриева по киноцеху. На большую сцену Культурного центра выйдут народные артисты РФ Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Юрий Назаров, Наталья Гвоздикова, народная артистка РСФСР Лариса Лужина, заслуженная артистка РФ Алика Смехова, победитель 8-го сезона музыкального шоу «Голос» Аскер Бербеков, актеры Дарья Егорова, Дмитрий Тихонов, Полина Нечитайло, Максим Колосов, музыкант Илья Самитов.

Со сцены прозвучат известные песни Олега Анофриева из отечественных кинофильмов и мультфильмов «Земля Санникова», «Гардемарины, вперед!», «Там, где кончается асфальт», «Бременские музыканты» и др., а также воспоминания актеров о совместной работе.

Помимо музыкальной программы, посетителей Культурного центра им. Любови Орловой в уютном пространстве КиноLoft ждут ретроспективные показы фильмов с участием народного артиста.

Для полного погружения в творчество актера уличное пространство перед зданием Культурного центра украсят ледяные арт-инсталляции, представляющие собой скульптуры персонажей из мультфильма «Бременские музыканты», и объемные тематические световые фигуры, которые послужат оригинальной фотозоной. В дополнение к этому особую атмосферу создаст музыкальный перформанс, в основе которого – исполнение заглавных тем к фильмам с участием Олега Анофриева на скрипке в сопровождении диджей-сетов.

Ну а для самых творческих и любознательных гостей подготовлены новогодние воркшопы, где мастер-классы дадут профессионалы художественного ремесла и кулинарии.

Отметим, что место проведения концерта памяти народного артиста выбрано не случайно – последние годы Олег Анофриев жил в Одинцовском городском округе, здесь же он и похоронен.

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