Вадим Колганов сыграет роль Труффальдино в премьерном спектакле Театрального салона «Сцена 23»

23 сентября и 3 октября зрителей ждут первые показы спектакля «Слуга двух господ» в постановке Екатерины Колгановой. Премьера пройдет на сцене театра «Модерн».

Плутоватый Труффальдино (Вадим Колганов) нанимается в слуги к Беатриче (Вероника Вяткина), которая отправилась на поиски возлюбленного, переодевшись в мужское платье. Но этого ему мало, и в попытках угнаться за двумя зайцами, Труффальдино также становится слугой Флориндо (Максим Евсеев) — того самого возлюбленного Беатриче. Ну а дальше все идет по хорошо знакомому (но от этого не менее неожиданному) сценарию комедии положений. Перепутанные письма, случайная ложь, бесконечная неразбериха и нелепые ситуации, в которых оказываются герои — смешного в спектакле и правда будет предостаточно.

Бессмертный текст Карло Гольдони здесь дышит по-новому. Все те же яркие краски, уморительные ситуации и нелепые совпадения, те же очаровательные герои, списанные с классических масок Комедии Дель Арте. Но в то же время команде «Сцены 23» удалось сделать очень актуальный, современный спектакль, предельно понятный зрителю.

Большую роль в спектакле играет визуальная часть. За декорации отвечала Татьяна Ильина — художник-постановщик и известный мультипликатор. Она сумела воссоздать на сцене дух настоящей Италии с площадью Сан-Марко, венецианскими балконами и характерным декором.

Костюмы отсылают к классике Комедии Дель Арте, они выглядят так, будто сошли со старинных изображений 18 века. И это совсем неудивительно! Елена Баркова, художник по костюмам спектакля «Слуга двух господ», поделилась с нами историей создания костюмов:

«Идея костюмов появилась быстро, над ней не пришлось долго ломать голову. Режиссер спектакля, Екатерина Колганова, показала мне гравюры 18 века. На них были изображены исторические костюмы Комедии Дель Арте. Надо отметить, что раньше у каждой маски был свой костюм, который не менялся годами. На базе этих гравюр и были созданы первые эскизы. Конечно, пришлось адаптировать то, что родилось в 18 веке в Италии под нашу действительность и наши возможности, но за основу были взяты оригинальные, классические образы».

Это дебютный спектакль для Театрального салона «Сцена 23», но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что в списке московских театров зажглась новая звезда. Посетить премьеру спектакля «Слуга двух господ» можно будет 23 сентября и 3 октября. Первые показы пройдут на сцене театра «Модерн», а с января 2023 года спектакль будет идти на сцене «Школы Современной Пьесы».

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