Вадим Панов или новый «Нил Гейман? 

Вадим Панов — писатель-фантаст, пишет не только для взрослых. Теперь он сочиняет хорошие истории и для детей — цикл «Непревзойдённые».

Вадим Панов впервые презентует детские книги. Встреча с автором состоится 19 февраля в 15:00 по адресу: Москва, Кировоградская улица, 13а, ТРЦ «Колумбус», магазин «Читай-город». Ожидается розыгрыш от издательства «Альпина» среди тех, кто приобрёл книгу. Главный приз — эксклюзивный бокс с книгами «Альпины».

Сегодня многие фанаты Панова уже воспитывают детей. У автора есть все шансы вырастить ещё одно поколение. Так в своё время поступил Нил Гейман — более 10 лет он писал взрослую фантастику и графические романы. В 2002 году он выпустил роман для подростков «Коралина», который до сих пор в списке бестселлеров.

В 2022 году впервые во Всероссийский книжный рейтинг попал российский автор комиксов для подростков Фёдор Нечитайло. Но за годы в этом рейтинге так и не появилось ни одной российской художественной детской книги. Лидеры списка — Нил Гейман, Джоан Роулинг, Фрауке Шойнеманн, Холли Вебб. Сейчас договоры с зарубежными авторами пока в силе. Но в ближайшие годы рынок зарубежной литературы заметно сократится. Что предложить на замену? Тренд задали звёзды. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) с «Приключениями летучей мышки Бэллы, которая спала головой вниз». Актриса Лиза Арзамасова с двумя историями о мальчике Косте — «Костик из Солнечного переулка» и «Костик и тайна настоящей дружбы». У Елены Летучей вышла книга «Приключения волшебника Лексикона», у Арины Шараповой — «Страна чудес. Коктебель», у Павла Воли — «Петтерсы. Дети океанов». Такой путь к молодому читателю прост и понятен. Издатели в данном случае рассчитывают на медийность автора и его влияние именно на родителей.

Так кто же заменит верхушку списка в рейтинге самой популярной детской литературы? Медийные персоны, подхватившие волну, или опытные отечественные писатели, перешедшие в этот жанр?

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