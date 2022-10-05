Вадим ЦАЛЛАТИ: «Я собирался стать ветеринаром, а стал актером»

Вадим Цаллати — народный артист РСО-Алания. Знаком зрителям по сериалу «Интерны», фильмам «Диверсант», «Антикиллер 2», «Прорвы» и многим другим. В интервью Вадим рассказал, почему не стал ветеринаром, как выбрал профессию актера, и своей работе с известными личностями.

– Как пришли к решению стать актером? Правда, что вместо актера из вас мог выйти отличный ветеринар?

– Решение стать актером я принял мгновенно. Я был студентом ветеринарного факультета, как-то вечером встретил приятеля, и он мне сказал: «Вадим, мне кажется, из тебя бы может получиться хороший актер. Завтра заканчивается добор курса. Может, попробуешь?» Я даже не знал, что нужно делать. За ночь я выучил небольшое стихотворение, пришел и поступил. Это было спонтанное решение. Видимо, кто-то наверху так задумал. Не то чтобы я всю жизнь мечтал стать актером. Я вырос в селе, где даже кинотеатров не было. Учитывая, где я рос, был один шанс из миллиарда, что я могу стать киноактером. Это что-то из области фантастики.

Думаю, я мог бы стать отличным ветеринаром, учитывая мою огромную, просто огромную любовь к животным. Обожаю собак, кошек, вообще всех домашних животных. Так сложилось, что я стал артистом.

– Большинство помнит вас именно по ролям в кино. Был ли опыт работы в театре? Что для вас в приоритете?

– Да, конечно, большинство знают меня по ролям в кино, хотя, конечно, у меня за плечами и театральный опыт. Я окончил Театральный институт им. Щукина, потом меня приняли на работу в выдающийся театр, театр на Таганке, к Юрию Любимову. Я начинал, как актер театра, играл в легендарных спектаклях «Добрый человек из Сизуана», «Хроники», «Медея».

– Помните свой первый опыт в кино? Что можете посоветовать людям, впервые оказавшимся перед объективом кинокамеры?

– Конечно, я помню свой первый опыт. Я очень волновался, но у меня за плечами было обучение в вузе. На самом деле, все зависит от того, к какому режиссеру попадешь. Если режиссер адекватный, он понимает, что актер совсем зеленый, и учитывает это. В его силах сделать так, чтобы актер не переживал и не закрывался. Хороший режиссер, наоборот, помогает развиваться.

Для работы в кино нужен колоссальный опыт, тогда вас вряд ли что-то собьет с толку. Чем больше практики: игры на сцене и кино, тем легче. Вообще, если волнение перед камерой и дискомфорт не проходит, стоит задуматься. Возможно, человек выбрал не ту профессию. Настоящий артист получает удовольствие от игры на сцене и работы на камеру. В этом случае волнение должно быть приятным

– Вы играли в фильмах и сериалах со многими известными личностями, с кем больше запомнилась работа и почему?

– Было много достойных партнеров, но хотелось бы отметить работу с Алексеем Серебряковым в фильме «Антикиллер 2» Егора Кончаловского, потому что это был мой первый проект. Мы играли двух братьев-бандитов, я был младшим, Леша – старшим. Я очень многому у него научился, он мне часто подсказывал, я очень ему благодарен. Серебряков — Профессионал с большой буквы, мне очень нравится, как он работает в кадре, я понимаю, почему с ним все и всегда хотели работать. У меня было много сильных партнеров: Дмитрий Нагиев замечательный, Роман Куцин, Рамиля Искандер. Всех, с кем я работал, я ценю и уважаю.

– Как вы принимаете решение об участии в той или иной картине?

– На самом деле, я очень быстро и интуитивно принимаю решение. Я всегда ориентируюсь на внутренний голос, который четко отвечает: «да» или «нет». Если материал и персонаж, которого мне предлагают сыграть, отзывается, трогает, я включаюсь. И это самое главное, не режиссер или продюсер, не канал, не сюжет. Объясню, почему. Может быть крутой проект, хорошая история, замечательный сценарий, потрясающий режиссер, но если роль не отзывается, то все вышеперечисленное мне не поможет. Это будет средняя работа. Когда чуйка подсказывает: «Это твое», – все будет по-настоящему. Если к этому прибавить режиссера, канал, продакшн, точно будет успех.

– В вашей родной Северной Осетии вы народный артист. Как изменилось отношение в регионе после того, как стали знаменитым, получили звание народного артиста?

– Наверное, вы уже догадались, что на родине меня любят и ценят. Я обожаю Осетию. Иногда даже неудобно бывает, когда я прилетаю домой, вызываю такси из аэропорта, водители меня узнают и категорически отказываются брать деньги за проезд.

На самом деле, известным я стал гораздо раньше в России, в Москве. Вся моя творческая деятельность проходила в Москве, а в Осетии меня гораздо позже начали узнавать. Когда я получил звание народного артиста, было невероятно приятно. В театре такое звание можно получить за выслугу лет. Вдвойне приятно получить эту награду, будучи киноактером. Спасибо родной Осетии!

– Какой последний фильм/сериал, в котором ты снялся? Или может сейчас идут съемки.

– Последние два проекта, в которых я принял участие, достаточную шумные и интересные. Первый — это «Чикатило», там сыграл следователя, который его поймал и первым допрашивал, но за неимением доказательств пришлось его отпустить. Второй проект – «Топи», мистический сериал, триллер, где я играю насильника. Режиссером стал Владимир Мирзоев. На мой взгляд, это очень интересный проект с потрясающим актерским составом. Обе картины возглавляли рейтинги по просмотрам и скачиваниям. Ожидается еще несколько интересных проектов все в процессе.

– Расскажите про свои творческие вечера.

– Да, я периодически устраиваю творческие вечера на сцене театра. В программе: стихи Есенина, Пушкина и Пастернака, монологи из спектаклей Юрия Любимова. Кроме того, я исполняю песни Высоцкого под гитару, отвечаю на вопросы из зала. Живой диалог со зрителем со сцены создает уникальную неповторимую атмосферу, когда «звезды» становятся ближе.

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