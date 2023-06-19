Вакеры и хипхоперы станцевали под балалайку

В арт-кластере «Таврида» завершилась арт-школа хореографии. Представители разных танцевальных культур со всей страны встретились для того, чтобы совместить жанры и прокачать свои навыки в хореографическом искусстве. Итогом арт-школы стали невероятные номера под аккомпанемент арт-школы народного оркестра.

Арт-школа хореографии в рамках заезда «Только в России» объединила танцоров самых разных направлений, которые стремятся к продвижению и развитию танцевального искусства в нашей стране. Главной миссией арт-школы стала коллаборация различных стилей танцев — от классического балета до электро и создание танцевального шоу-спектакля совместно с арт-школой народного оркестра в рамках образовательного заезда.

Участники арт-школы хореографии посетили мастер-классы по народным танцам, вогу, локингу, хип-хопу и другим направлениям от лучших экспертов страны, поработали на одной площадке с танцорами различных стилей, обменялись опытом выступлений и участий в батлах и чемпионатах.

Кульминационной точкой арт-школы хореографии стал итоговый концерт, где совместно с арт-школой народного оркестра танцоры на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» выступили перед участниками заезда, а также жителями и гостями полуострова с необычными номерами.

«Нашей задумкой было соединить абсолютно разных танцовщиков, представляющих разные культуры танца. Эта коллаборация, несомненно, удалась, к тому же участникам удалось показать многообразие стилей даже под народный оркестр — под аккомпанемент балалайки, цимбал и баяна они танцевали крамп, хип-хоп, геометрию, вакинг, русские народные танцы и контемпорари. Разные стили, направления, нетипичная музыка объединились в одну историю, в полноценный спектакль. Это самая большая ценность данного заезда — участники научились гармонично сосуществовать, в том числе на сцене», — поделилась главный хореограф-постановщик арт-кластера «Таврида» и куратор арт-школы хореографии Марта Августинович.

Одним из важных этапов программы стал кастинг в шоу-балет резидентов «Тавриды». Участники, отобранные в рамках него, выступят на главной сцене Фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» уже в августе. Совсем скоро результаты кастинга будут опубликованы на ресурсах арт-кластера.

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