Валентина Ляпина, Александр Новиков, Кристина Корбут, Никита Патуев и Егор Абрамов в главных ролях

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о премьере второго сезона киноstories «Подслушано». Это продолжение молодежного криминального триллера Ильи Куликова и Ани Мирохиной, входящего в линейку KION Originals. Производством новых сезонов проекта занимались KION и Legio Felix. Эксклюзивная ремьера состоится 7 сентября в онлайн-кинотеатре KION.

История в новых сезонах «Подслушано» продолжается с того же момента, на котором завершился первый сезон. Пропадает Джулс — девушка из группы подростков, которые вышли на след таинственного злодея по кличке «Падший». Юра, Лика, Крест и Костя обращаются к следователям полиции с просьбой найти подругу.

Вместе им удается установить, что «Падший» действительно был арестован в 60-х. Но дальше в расследовании загадочных убийств появляются городские легенды о темным силах и магических ритуалах, к которым прибегал злодей. Молодые люди должны выяснить, что из этого — правда, что поможет спасти Джулс и предотвратить новые убийства.

Новый сезон «Подслушано» — более детальное, глубокое погружение в мир подростков, их проблем и страхов, герои не только не могут доверять взрослым, они не всегда могут найти общий язык друг с другом. Но только вместе, преодолев свой эгоизм, они смогут добиться успеха.

Создатели сериала в новых сезонах усиливают детективную линию мистикой: силы, которые действуют в новом сезоне, нельзя объяснить здравым смыслом. В первом сезоне герои только удивлялись, почему взрослые десятилетиями не могут поймать «Падшего» — во втором сезоне они узнают причины этого.

В ролях: Александр Новиков («Метод-2», «Домашний арест», «Маленький воин»), Егор Абрамов («Happy End», «Рашн Юг»), Валентина Ляпина («Закрытая школа», «Семейный бюджет»), Никита Патуев («Регби», «Любовь и монстры») и Кристина Корбут («Шестнадцать+», «Все смотрят на тебя»).

Над сценарием продолжения работали Илья Куликов, Аня Мирохина и Василий Внуков. Режиссер на площадке: Алексей Петрашевич. Продюсеры — Илья Куликов, Андрей Семенов, Максим Филатов. Креативный продюсер — Наташа Исакова. Ведущий продюсер — Инна Дунаева.

Илья Куликов, шоураннер:

– История становится более агрессивной: чем ближе герои приближаются к разгадке, тем быстрее идет повествование, напряжение и страх за свои жизни растет, повышаются ставки. Поэтому холодок, который пробегал в первой части по спине, в продолжении будет присутствовать постоянно. Мы вместе с Аней Мирохиной выступили шоураннерами продолжения. Она привнесла в новые сезоны свое видение, новые краски, сделала историю лучше, ярче и кинематографичнее. Мы старались сделать «Подслушано» как кино, и новые сезоны — это как раз настоящее, полноценное кино. В этой истории нам есть что рассказать — возможно не только прямое продолжение, но и рассказы про отдельных героев этой вселенной.

Александр Новиков, актер:

– Второй сезон для моего персонажа, Юры, во вселенной «Подслушано» очень важен — пропадает Джулс, и мы весь сезон ее ищем. Особенно Юра, ведь он ее любит и признается в этом на камеру, поэтому чувство тревоги у него смешано с чувством любви — он пытается найти свою девушку, которую похитили, еще и винит в этом себя. Эта тревожная, любовная линия преследует героя на протяжении всего сезона. Мне кажется, зрителям понравится, что все диалоги и характеры прописаны очень жизненно. Компания Креста, Лики, Джулс и Юры крайне органична — мы в жизни общаемся на похожем языке, у нас такие же характеры. Нетрудно найти и знакомые черты в этих героях.

Наталья Исакова, креативный продюсер МТС Медиа/KION:

– Авторы продолжают исследовать противостояние мира подростков и мира взрослых, в котором подростки страдают от одиночества, нуждаются в помощи, но понимают, что почти никому нельзя верить. Это и является источником триллера: взрослые несут в себе угрозу. Это очень точная метафора взросления в рамках жанра.

Аня Мирохина, шоураннер:

– Во втором и третьем сезоне ребятам придется серьезно повзрослеть. Наверное, эти сезоны получились нашим рассказом о том, как кончается детство.

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