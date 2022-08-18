Валерий Фальков рассказал о миссии нового образования на фестивале «Таврида.АРТ»

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков встретился с участниками фестиваля «Таврида.АРТ» и рассказал о том, каким должно быть современное образование и в чем миссия будущего Университета креативных индустрий, который уже строится в Крыму и станет ядром арт-кластера туристско-образовательного кластера «Таврида.АРТ».

«Сегодня вузы активно меняют экономику, превращая идеи и знания в конкретные технологии, сервисы и продукты, – говорит Валерий Фальков. – Такое понимание миссии университета стимулирует студентов к творчеству. Отсюда ответ на вопрос, почему мы развиваем платформу университетского технологического предпринимательства и создаем стартап-студии, где студент – независимо от того, биолог он, физик, химик, историк, антрополог – может прийти и претворить свою идею в жизнь».

Министр науки и высшего образования РФ подчеркнул, что основная задача и миссия образования в передаче культуры в широком смысле. То есть важно не только дать молодому человеку знания, но сформировать в нем полноценное представление о том, как развивалось и формировалось то пространство, в котором он живёт сегодня. Университет должен быть местом, где формируется полноценная личность.

Университет креативных индустрий – круглогодичный образовательно-просветительский комплекс, где молодые специалисты из различных сфер и направлений будут наращивать свой потенциал, повышать мастерство и усиливать свои профессиональные достижения, учиться управлять командами и проектами, выводить творческие компетенции и навыки в категорию бизнеса и коммерчески привлекательной деятельности. На этой площадке профи будут получать образование под кураторством признанных экспертов, принимать участие в интерактивных проектах, подготовленных в сотрудничестве с ведущими институциями и корпоративными партнерами. Сейчас Университет строится в бухте Капсель в Крыму, а в 2023 году уже примет первых слушателей.

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