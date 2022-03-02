«Вам, любимые». Онлайн-концерт в поддержку Всероссийской акции, приуроченной к Международному женскому Дню

8 марта 2022 года артисты Белгородской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Тимур Халиуллин (орган) и Олег Шейна (виолончель) в прямом эфире поздравят всех женщин, исполнив концертную программу «Орган и виолончель». В программе самые чувственные и пронзительные образцы музыки Й. Брамса, М. Бруха, Й. Райнбергера, М. де Фальи.

Концерт пройдёт в рамках направления «Музыка и портреты для любимых» Всероссийской акции «Вам, любимые», а в направлении «Помощь любимым» будет организовано поздравление многодетных матерей-сотрудников Белгородской филармонии. Нашим прекрасным коллегам мужчины преподнесут цветы и кондитерские изделия.

Онлайн-трансляция состоится в социальных сетя:

https://vk.com/video-28021391_456240652

https://ok.ru/live/3194751819355

Проведите праздник вместе с музыкой!

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