Варвара Якубович выпустила новую песню «Воин света»

Рос­сий­ская певи­ца, автор песен и дочь зна­ме­ни­то­го теле­ве­ду­ще­го Вар­ва­ра Яку­бо­вич, высту­па­ю­щая под псев­до­ни­мом Barbara Vido, выпу­сти­ла новую пес­ню «Воин све­та». Релиз ком­по­зи­ции состо­ял­ся 9 апре­ля 2021 года.

По сло­вам испол­ни­тель­ни­цы, пес­ня не толь­ко явля­ет­ся мани­фе­стом про­тив неспра­вед­ли­во­сти, но и под­держ­ка для тех, кто уже постра­дал от нее. «Воин све­та — это обра­ще­ние ко всем, кто не нахо­дит себе места в совре­мен­ном мире, пол­ном фаль­ши и иска­жен­ных мораль­ных цен­но­стей. Это при­зыв сра­жать­ся за прав­ду, сра­жать­ся за доб­ро пле­чом к пле­чу вопре­ки все­му, что тво­рит­ся вокруг. Это напо­ми­на­ние о том, что даже в самую труд­ную мину­ту, когда кажет­ся, что всё и все про­тив вас, вы не одни», — поде­ли­лась артистка.

Новая пес­ня вой­дет в трек-лист пер­во­го музы­каль­но­го аль­бо­ма Вар­ва­ры, релиз кото­ро­го уже запла­ни­ро­ван в этом году на конец вес­ны. Рабо­та над аль­бо­мом актив­но ведет­ся с апре­ля 2020 года, а в трек-листе пла­ни­ру­ет­ся как рус­ско­языч­ные пес­ни, так и ком­по­зи­ции на англий­ском языке.

В твор­че­стве Barbara Vido отда­ет пред­по­чте­ние таким музы­каль­ным направ­ле­ни­ям, как фолк и аль­тер­на­тив­ная музы­ка. Дебют­ный син­гл певи­цы «Feel this world» вышел в янва­ре 2020 года.

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