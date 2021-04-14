Варвара Якубович выпустила новую песню «Воин света»

Российская певица, автор песен и дочь знаменитого телеведущего Варвара Якубович, выступающая под псевдонимом Barbara Vido, выпустила новую песню «Воин света». Релиз композиции состоялся 9 апреля 2021 года.
По словам исполнительницы, песня не только является манифестом против несправедливости, но и поддержка для тех, кто уже пострадал от нее. «Воин света — это обращение ко всем, кто не находит себе места в современном мире, полном фальши и искаженных моральных ценностей. Это призыв сражаться за правду, сражаться за добро плечом к плечу вопреки всему, что творится вокруг. Это напоминание о том, что даже в самую трудную минуту, когда кажется, что всё и все против вас, вы не одни», — поделилась артистка.
Новая песня войдет в трек-лист первого музыкального альбома Варвары, релиз которого уже запланирован в этом году на конец весны. Работа над альбомом активно ведется с апреля 2020 года, а в трек-листе планируется как русскоязычные песни, так и композиции на английском языке.
В творчестве Barbara Vido отдает предпочтение таким музыкальным направлениям, как фолк и альтернативная музыка. Дебютный сингл певицы «Feel this world» вышел в январе 2020 года.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.