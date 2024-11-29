Василий Трунов, Надежда Стрелец и Юлия Меньшова стали лауреатами премии инфлюенсеров «Блогема» в номинации «Журналист-блогер»

27 ноября в киноконцертном комплексе «Мосфильм» состоялась церемония награждения первой в России профессиональной премии инфлюенсеров «Блогема». Статуэтку за победу в специальной номинации «Журналист-блогер», организованной совместно с медиа о звездах с самыми громкими эксклюзивами и главного информационного партнера премии Super.ru из рук генерального директора News Media Holding Максима Иксанова получил Василий Трунов, один из авторов проекта «ВПИСКА», а также журналист, автор шоу «Стрелец-Молодец» Надежда Стрелец и создательница шоу «Я сама», актриса, телеведущая Юлия Меньшова.

«Странно, конечно, что нас вписали в номинацию «Журналист-блогер», мне кажется, журналистика – это все-таки что-то посерьезнее. Хочу сказать спасибо команде, они помогают делать мне каждый выпуск», — сказал Василий Трунов.

«Сегодня мы видим, как блогинг превращается в мощный инструмент влияния на СМИ и аудиторию. Для меня радостно отмечать победителей в номинации «Журналист-блогер». Их проекты — это всегда актуальный контент, который цепляет, заставляет задуматься и задает тренды в медиаиндустрии», — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Премия проходила в 3 этапа. 4 октября. был опубликован лонг-лист по каждой из номинаций, составленный экспертным комитетом, в который вошли топ-менеджеры и руководители influence-агентств, представители крупных брендов и авторитетных СМИ. На втором этапе с 4 по 22 октября состоялось народное голосование, в рамках которого каждый желающий мог оставить свой голос на сайте премии за любимого блогера. По его итогам были сформирован шорт-лист из пяти претендентов по каждой номинации, которые затем были переданы на рассмотрение жюри. Именно оно определило трех победителей в каждой из 20 номинаций, в частности «Открытие года», «Журналист-блогер», «Просветитель года», «Добро года», а также в специальной номинации «Блогер с риском для жизни» и других.

Среди гостей церемонии были Сергей Минаев, победитель в номинации «Блогер года», лауреат премии в категории «Открытие года» Павел Островский, лауреат премии в двух номинациях и победитель в номинации «Добро года» Ида Галич, победитель в номинации «Блогер о стиле» Александр Рогов, MARIAKAKDELA, Карина Каспарянц, Тутта Ларсен, Василий Трунов («ВПИСКА»), Александр Рогов, Катя Голден и другие популярные блогеры.

«”Блогема” — это важное и красивое событие для всей индустрии, аналогов которому ранее на рынке не было, но которому суждено было появиться. Для АБА как учредителя премии важно отметить достижения блогеров, которые создают востребованный и полезный контент и пользуются огромной любовью своей аудитории. Благодаря совместной работе организаторов, партнеров и представителей индустрии мы смогли создать платформу, где лучшие представители отрасли могут получить заслуженное признание профессионального сообщества. Уверены, что “Блогема” станет главной премией в области блогинга, и мы продолжим работу в этом направлении», — отметила СЕО hello blogger и президент Ассоциации Блогеров и Агентств Таня Иванова.

«Оборот рынка инфлюенс-маркетинга составляет порядка 50 млрд рублей. Это огромная отрасль экономики. И очень странно, что у индустрии, которая по обороту превышает даже рынок радиорекламы (у которого всего 15 млрд), не было большой задающей ориентиры профессиональной премии,. Мы решили исправить эту несправедливость и отметить самых ярких представителей индустрии заслуженными наградами, а главное — показать людям, что блогеры — настоящие профессионалы своего дела, которые работают наравне с телевидением и другими медиа», — указал CEO Blacklight, сооснователь Ассоциации Блогеров и Агентств Максим Перлин.