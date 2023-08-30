ВДНХ приглашает на концерты проекта «Музыка на крыше»

На Главной выставке страны завершается шестой сезон проекта «Музыка на крыше». Послушать известных исполнителей можно на одной из самых атмосферных площадок — на крыше павильона «Рабочий и колхозница». Заключительные концерты сезона состоятся 2, 3 и 8 сентября.

2 сентября, в субботу, в 18:30 певица и музыкант Юлия Райнер представит поклонникам свою музыкальную программу «Свидание на закате», где исполнит песни, ставшие настоящими хитами: «В космосе», «Там, где нас нет», «Stereo любовь», «Танцуй в мою сторону» и многие другие. Стоимость билета — от 1200 рублей, купить билет можно по ссылке.

3 сентября, в воскресенье, в 18:00 для посетителей ВДНХ выступит певица PEGAS, которая покорила сердца зрителей на шоу «Залетай в тренды» и стала победителем. Молодая исполнительница пришла на кастинг после участия в нескольких проектах «Тавриды» и попала в команду к блогеру, исполнителю Эльдару Джарахову. Сейчас PEGAS — артистка лейбла Black Star. Стоимость билета — от 1200 рублей, купить билет можно по ссылке.

8 сентября, в пятницу, в 18:30 гостей ждет выступление Дмитрия Янковского — автора и солиста проекта NEOPERA. Дмитрий представит программу «Городской кроссовер», которая сотрет грань между классической и популярной музыкой. Стоимость билета — от 1200 рублей, купить билет можно по ссылке.

Концерты пройдут на крыше павильона «Рабочий и колхозница». В случае непогоды артисты и гости переместятся в зал на первом этаже павильона.

Проект «Музыка на крыше» стартовал в июне 2018 года, став одним из самых заметных культурных событий столицы. За прошедшие пять сезонов на открытой площадке легендарного павильона «Рабочий и колхозница» состоялось более 50 концертов.

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