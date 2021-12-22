ВДНХ приглашает на праздничную программу

Главная выставка страны подготовила разнообразную новогоднюю программу. Гостей ждут праздничные шоу, концерты, спектакли и елки, тематические выставки, экскурсии и мастер-классы. Узнать обо всех мероприятиях сезона 2021/22 «Сказочная зима» можно на сайте Выставки.

«Умный Новый год»: мастер-классы, лекции и концерты

В рамках цикла «Умный Новый год» культурно-просветительского проекта «Знание. ВДНХ» 23 декабря в 19:30 в Центре «Слово» состоится встреча читательского клуба, посвященная зимним праздникам.

25 декабря в 14:00 на лекции-концерте филолога, фольклориста и этнографа Александра Маточкина гости Центра побеседуют о том, как праздновали Рождество в старину и как устная праздничная традиция живет в современной культуре.

25 декабря в 12:00 здесь пройдет мастер-класс «Делаем новогоднюю игрушку». Участники познакомятся с самым затейливым и самобытным стилем письма — русской вязью — и распишут елочное украшение.

25 и 26 декабря в 15:00 состоятся мастер-классы «Лаборатория праздника». Детям от 6 до 11 лет расскажут и покажут, как легко и просто подготовиться к Новому году и создать необычные елочные игрушки и гирлянды собственными руками. Это будут оригинальные украшения в тематике Центра «Слово».

Гостей центра «Космонавтика и авиация» 24 декабря в 19:00 ждет лекция «Новогоднее космическое путешествие». На ней расскажут об истоках празднования Нового года и Рождества, об их астрономической символике и о новогодних символах восточного календаря.

В 20:00 начнется концерт первого состава группы «Обе две», который вживую исполнит кавер-версии знаменитых песен разных лет: от «На тебе сошелся клином белый свет» до «Зимней вишни».

25 и 26 декабря и с 3 января каждый день до конца праздников с 13:00 до 16:00 в Музее транспорта Москвы будет работать творческая мастерская для детей от трех лет. Здесь расскажут о новогодних традициях и транспорте разных стран. Участники сделают своими руками почтовые и поздравительные открытки, соберут гирлянду из оригами и освоят техники создания елочных игрушек.

Для детей от восьми лет в музее запустили квест по выставке «Мечта москвича».

28 декабря в 20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» состоится новогодний концерт исполнителя на самом космическом музыкальном инструменте планеты — терменвоксе — Петра Термена и известного московского джазового коллектива Masala quartet. Гости вечера услышат космический джаз, популярные отечественные и зарубежные рождественские и новогодние мелодии, а также авторские композиции.

Также в зимнем сезоне участников проекта ждут новогодние спектакли в павильоне «Рабочий и колхозница», мастер-классы в эколого-просветительском центре «Пчеловодство» и Музее кукол. Программа публикуется на сайте «Знание. ВДНХ».

Кроме того, тематические мастер-классы для детей и взрослых проходят в Парке ремесел на ВДНХ. Здесь можно научиться декорировать елочные украшения, делать подарки из керамики, стекла и других материалов своими руками.

Праздничные экскурсии, квесты и выставки

До 30 декабря и со 2 по 9 января гостей приглашают на экскурсии «Сказки и другой фольклор. Новый год в Центре «Слово». На тематических турах расскажут о фольклорных героях и сюжетах, а также о красоте и смыслах зимних праздничных традиций на Руси. Начало в 12:00 и 18:00.

В эти же дни в 11:00, 14:00 и 18:00 в центре «Космонавтика и авиация» проходят экскурсии «Новый год и Рождество в космосе». Гости ВДНХ узнают, как космонавты проводят зимние праздники, где на космической станции елка, как приготовить оливье в невесомости и какие блюда у экипажа на новогоднем столе.

Для детей 25 и 26 декабря и со 2 по 9 января здесь проведут экскурсии-квесты «Агент Космо ведет новогоднее расследование». Начало в 12:00 и 15:00. Участники увлекательного приключения разгадают загадки и помогут найти украденный у Деда Мороза мешок с письмами. Каждого ребенка может сопровождать один взрослый, билеты на сайте центра.

До 13 февраля в Доме музеев на ВДНХ можно увидеть новую выставку «Двенадцать месяцев». На ней представлены экспонаты из коллекций частных музеев: елочные игрушки, новогодние украшения, музыкальные инструменты и другие предметы, связанные с праздничной тематикой, персонажами сказок и символами волшебства. Дом музеев открыт каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00.

В Музее кукол гостей встретят фарфоровые сказочные персонажи Дед Мороз, Снегурочка и Оле-Лукойе, с которыми можно сфотографироваться на память до конца февраля. А в павильоне «Нефть» до 15 января все желающие могут принять участие в новогоднем посткроссинге — обмене открытками с праздничными пожеланиями.

Новогодние елки и шоу для детей

«Союзмультпарк» приглашает на необычный иммерсивный спектакль-квест «Тайна Снежной Королевы». До 30 декабря дети и их родители смогут стать участниками новогодней детективной истории: им предстоит найти и соединить части магического кристалла, который похитила и разбила на осколки злая волшебница. Действие спектакля развернется в интерактивных видеоинсталляциях с ожившими 3D-героями в формате Motion Capture. Начало в 10:30, 13:00, 16:00 и 18:30.

Театр сказок на ВДНХ 25 декабря представит премьеру новогоднего шоу «Снежные сказки». Маленьких гостей ждет продолжение полюбившейся истории о приключениях Змея Драконыча. Зрители раскроют секреты удивительных происшествий в заснеженном лесу и побывают в гостях у Деда Мороза.

На «Городской ферме» 25, 26, 30 декабря и 2, 3, 6, 7 января пройдут новогодние елки «Приключение в резиденции Деда Мороза». В программе праздничный квест, интерактивные игры и хороводы, экскурсии с кормлением животных. Кроме того, гости «Фермы» смогут принять участие в мастер-классах и прогуляться по территории вместе с альпака, северным оленем и осликом. Время начала сеансов в 11:00, 13:00, 15:00.

В Музее Гаража особого назначения ФСО России новогодние елки-квесты «Тик-Так» Деда Мороза» состоятся с 26 по 31 декабря и со 2 по 9 января. Сеансы ежедневно в 11:30, 14:00 и 16:30. Маленьким зрителям вместе со Снегурочкой, шофером ГОНа Борисом Матвеевичем и механиком-разгильдяем Генкой придется разгадать название марки машины Деда Мороза.

С 27 по 31 декабря и со 2 по 6 января в оранжерее павильона №14 покажут интерактивный спектакль «Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза». Зрители вместе с дедушкой и Снегурочкой при помощи волшебных слов оживят растения в оранжерее и увидят настоящий цветочный вальс на новогоднем балу.

С 29 по 31 декабря и со 2 по 6 января в Доме культуры ВДНХ юных гостей ждет спектакль «Новогодний кураж». Во время представления дети вместе с Дедом Морозом и его помощником Веселым Зайцем отправятся в волшебный лес, чтобы вместе с другими его обитателями встретить Новый год. Начало в 12:00.

Обо всех мероприятиях и новинках зимнего сезона 2021/22 на ВДНХ можно узнавать на официальном сайте Выставки.

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