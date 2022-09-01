ВДНХ приглашает на заключительные мероприятия фестиваля «Спасская башня»

На ВДНХ продолжается дневная программа юбилейного фестиваля «Спасская башня. До 4 сентября включительно гости увидят выступления всадников Кремлевской школы верховой езды, Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СКМК ФСО России, клуба «Юный наездник» по синхронному управлению повозкой, клуба «Легенда», а также соревнования по детской джигитовке и конкуру. Мероприятия пройдут на Выводном круге. Вход свободный.

В последние дни международного военно-музыкального фестиваля гостей ВДНХ ждет насыщенная программа. 2 сентября с 16:00 до 18:00 пройдут показательные выступления по драйвингу. Зрители увидят одну из его самых зрелищных дисциплин — комбинированный марафон. В России он называется экстремальным. Спортсменам предстоит преодолеть 12 препятствий: два марафонных (лабиринты), «коридор», «скоростную коробку» и конус-препятствия с шариками. На боевом поле выступят ведущие драйверы страны — члены сборных команд (взрослый и молодежные составы). Сразу после этого состоятся показательные выступления клуба «Юный наездник» по синхронному управлению повозкой.

3 сентября в 12:00 начнется финал детских соревнований по конкуру на приз фестиваля «Спасская башня». Также в программе дня выступление 1-го специального полка полиции ГУ МВД России. Кавалеристы полка с 2014 года принимают участие в торжественных мероприятиях на конном манеже фестиваля «Спасская башня» с программой «Парадный выезд Московской конной полиции». Сотрудники выступают на лошадях орловской рысистой породы серой масти, демонстрируя приемы строевой езды и владения кавалерийской шашкой.

4 сентября пройдет церемония закрытия Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В 12:00 начнутся соревнования по детской джигитовке — военно-прикладному виду конного спорта: скачке на лошади, во время которой всадник выполняет гимнастические и акробатические трюки. С 15:30 до 16:00 гости ВДНХ услышат выступление Международного оркестра. В 16:00 стартуют показательные выступления по джигитовке клуба «Легенда», в 17:00 на конном манеже появится почетный гость программы, известный немецкий тренер-берейтор Мартина Штеммлер Герузель с командой владимирских тяжеловозов в программе «Тандем». Далее зрители увидят выступления не только всадников Кремлевской школы верховой езды, но и всадников Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка СК МК ФСО.

Все дни параллельно с основной программой на веранде павильона №48 будут идти активности для детей. Юных гостей ВДНХ ждут мастер-классы по созданию игровых лошадок из фетра и соломы, игровых лошадей из картона, аквагрим, плетение косичек, рисование картин из эпоксидной смолы в форме лошади, декор подков, роспись значков и брелоков.

В этом году Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает свое 15-летие. ВДНХ стала второй официальной площадкой проведения: здесь проходит бесплатная дневная программа. Организатором ее работы является Центр национальных конных традиций (ЦНКТ). Основные мероприятия фестиваля проходят на Выводном круге.

Следить за событиями можно на сайте Выставки. Вход бесплатный.

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