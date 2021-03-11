ВДНХ приглашает принять участие в масленичных гуляниях

Глав­ная выстав­ка стра­ны при­гла­ша­ет на Мас­ле­нич­ную неде­лю. До 14 мар­та гостей ВДНХ ждет весен­няя ярмар­ка на пло­щад­ке перед пави­льо­ном №57. Куль­ми­на­ци­ей мас­ле­нич­ных гуля­ний ста­нут пред­сто­я­щие выход­ные. Для гостей Выстав­ки под­го­то­ви­ли тема­ти­че­ские мастер-клас­сы, лек­цию-кон­церт, ярма­роч­ные пред­став­ле­ния, уго­ще­ние бли­на­ми, лубоч­ные игры в исто­ри­че­ских костю­мах, чай из само­ва­ра и сжи­га­ние чуче­ла Масленицы.

Ярмарка и масленичные угощения

Мас­ле­нич­ная ярмар­ка на пло­щад­ке перед пави­льо­ном № 57 про­дол­жит рабо­ту до 14 мар­та вклю­чи­тель­но. Еже­днев­но с 12:00 до 21:00 гости смо­гут попро­бо­вать раз­лич­ные виды бли­нов — глав­но­го сим­во­ла празд­ни­ка вес­ны. Тра­ди­ци­он­ные рус­ские — сыт­ные и слад­кие — при­го­то­вят пова­ра «Блин­но­го буфе­та», «WoW блин!», «Дере­вень­ки» и «Кал­дис», а ВОТБЛИН пред­ло­жит экзо­ти­че­ские бли­ны с море­про­дук­та­ми: гре­беш­ком и креветкой.

Ярмар­ка пора­ду­ет посе­ти­те­лей и выбо­ром уго­ще­ний из раз­ных стран мира. Чеш­ские блин­чи­ки пала­чин­ки и клас­си­че­ские трдель­ни­ки мож­но будет отве­дать в «Чеш­ско место», бавар­ские кол­бас­ки и крен­дель бре­цель — в Wurst Haus, гре­че­ский гирос — в «Лаки Сувла­ки», корей­ские паро­вые булоч­ки с раз­ны­ми начин­ка­ми — в «Пян­се», раз­но­цвет­ные аме­ри­кан­ские хот-доги — в Color hot-dog. Так­же в ярма­роч­ном меню испан­ский чур­рос, бель­гий­ские вафли, швей­цар­ский рак­лет и гол­ланд­ские бли­ны поффертьес.

Здесь же мож­но будет уго­стить­ся автор­ски­ми чая­ми и напит­ка­ми, купить воло­год­скую пасти­лу и леден­цы, суве­ни­ры руч­ной рабо­ты от рези­ден­тов Пар­ка реме­сел на ВДНХ. Посе­ти­те­ли смо­гут так­же при­об­ре­сти алтай­ский и там­бов­ский мед.

В Медо­вом доми­ке (стро­е­ние №266) про­хо­дит бес­плат­ная дегу­ста­ция более 40 сор­тов меда, пыль­цы, пер­ги. Жела­ю­щие могут при­об­ре­сти продукцию.

Концерт, представление и перформансы

13 мар­та в 14:00 в Цен­тре сла­вян­ской пись­мен­но­сти «Сло­во» нач­нет­ся бес­плат­ная лек­ция-кон­церт «Мас­ле­нич­ные пес­ни и обря­ды». Вме­сте с фило­ло­гом-линг­ви­стом, авто­ром науч­ных работ по фольк­ло­ри­сти­ке Алек­сан­дром Маточ­ки­ным участ­ни­ки раз­бе­рут, послу­ша­ют и попы­та­ют­ся спеть хором мас­ле­нич­ные обря­до­вые пес­ни из раз­ных реги­о­нов Рос­сии. Попут­но будет затро­нут самый широ­кий круг вопро­сов, каса­ю­щих­ся сло­вес­но­го твор­че­ства и пения в жиз­ни рус­ско­го наро­да. Уча­стие бес­плат­ное, по регистрации.

14 мар­та в 14:00 в исто­ри­че­ском пар­ке «Рос­сия — моя исто­рия» состо­ит­ся ярма­роч­ное пред­став­ле­ние «Пет­руш­ка на ярман­ке». Глав­ным геро­ем ста­нет тра­ди­ци­он­ный пер­ча­точ­ный Пет­руш­ка — исста­ри сим­вол рус­ско­го теат­ра кукол. Пет­руш­ка, как и ита­льян­ский Пуль­чи­нел­ла, англий­ский Панч, фран­цуз­ский Поли­ши­нель или немец­кий Кас­перс, испол­ня­ет­ся в слож­ной ста­рин­ной тех­ни­ке с исполь­зо­ва­ни­ем спе­ци­фи­че­ско­го пет­ру­шеч­но­го «голо­са» — «пищи­ка», или ина­че «говор­ка». Живое обще­ние со зри­те­лем под­дер­жи­ва­ет­ся спе­ци­фи­че­ским пер­со­на­жем пет­ру­шеч­но­го дей­ства — Музы­кан­том, пер­со­на­жем не менее древним, чем сам Пет­руш­ка. Музы­кант акком­па­ни­ру­ет дей­ствию на колес­ной лире, инстру­мен­те, при­ме­няв­шем­ся куколь­ни­ка­ми еще до появ­ле­ния шар­ман­ки. Посмот­реть пред­став­ле­ние может любой жела­ю­щий, вход­ной билет в исто­ри­че­ский парк поку­пать не нужно.

13 и 14 мар­та на «Робостан­ции» всем малень­ким люби­те­лям робо­тов пода­рят бре­лок-сол­ныш­ко, напе­ча­тан­ный на 3D-прин­те­ре. Так­же гостей ждут пред­ска­за­ния от робо­та Дере­вя­ки, шут­ки от Бори­са, хоро­во­ды под пес­ни Тес­пи­а­на и мно­же­ство дру­гих активностей.

Мастер-классы и экскурсии

13 и 14 мар­та на «Город­ской фер­ме» прой­дут тема­ти­че­ские выход­ные. Состав­ляя про­грам­му «Мас­ле­ни­цы», кол­лек­тив «Фер­мы» опи­ра­ет­ся на воз­рож­де­ние рус­ских тра­ди­ций. Гостей ждут уго­ще­ние бли­на­ми, лубоч­ные игры в исто­ри­че­ских костю­мах, чай из само­ва­ра, изго­тов­ле­ние куко­лок-обе­ре­гов, позна­ва­тель­ная экс­кур­сия и мас­ле­нич­ные заба­вы, а куль­ми­на­ци­ей про­грам­мы долж­но стать сжи­га­ние чуче­ла Мас­ле­ни­цы. 14 мар­та с 12:00 на тер­ри­то­рии «Город­ской фер­мы» состо­ит­ся спе­ци­аль­ная про­грам­ма от Дет­ско­го цен­тра МЧС: ста­ро­рус­ские игры, зада­ния на лов­кость и сме­кал­ку, мас­ле­нич­ные мастер-клас­сы и мно­гое дру­гое. Вход по билетам.

13 и 14 мар­та в 14:00 Музей кукол при­гла­ша­ет на тема­ти­че­скую экс­кур­сию «От Пас­хи до мас­ка­ра­да» о празд­ни­ках и цере­мо­ни­ях рус­ских пра­ви­те­лей. Участ­ни­ки узна­ют, отку­да про­изо­шли дру­жин­ные пиры с кру­го­вы­ми чаша­ми, как царь Алек­сей Михай­ло­вич раз­да­вал сво­им под­дан­ным 37 тысяч пас­халь­ных яиц, зачем на балах импе­ра­три­цы Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны муж­чи­ны пере­оде­ва­лись в жен­ское пла­тье, а жен­щи­ны — в муж­ское, как из «домаш­них» празд­ни­ков импе­ра­тор­ских семейств воз­ник­ли совре­мен­ные рус­ские ново­год­ние тра­ди­ции, и мно­гое дру­гое. Уча­стие бес­плат­ное, вход в музей по биле­там. Запи­сать­ся мож­но по теле­фо­ну +7(985)420–81-55 и через инста­грам-акка­унт музея.

13 мар­та с 12:00 до 14:00 в эко­цен­тре «Пче­ло­вод­ство» состо­ит­ся празд­но­ва­ние Мас­ле­ни­цы в сти­ле эко с тема­ти­че­ски­ми игра­ми и тан­ца­ми. Участ­ни­ки узна­ют, как соблю­сти все тра­ди­ции и не нане­сти вред при­ро­де. Для люби­те­лей сел­фи откры­та тема­ти­че­ская фото­зо­на. Так­же прой­дут мастер-клас­сы по созда­нию кукол­ки Мас­ле­ни­цы и обе­ре­га «Сол­неч­ное сча­стье». Вход бес­плат­ный, для уча­стия необ­хо­ди­ма пред­ва­ри­тель­ная запись: pchelovodstvovdnh@gmail.com или по теле­фо­ну +7(495)966–09-22.

14 мар­та в 13:00 в исто­ри­че­ском пар­ке «Рос­сия — моя исто­рия» нач­нет­ся мастер-класс по рос­пи­си дере­вян­ных ложек. Участ­ни­ки узна­ют сек­ре­ты ремес­ла древ­них сла­вян, разо­вьют мел­кую мото­ри­ку и чув­стви­тель­ность рук, акку­рат­ность и гла­зо­мер. Заня­тие подой­дет для люби­те­лей народ­ных про­мыс­лов, для тех, кто любит и изу­ча­ет исто­рию и жела­ет раз­вить твор­че­ские спо­соб­но­сти и фан­та­зию. Все мате­ри­а­лы предо­став­ля­ют­ся бес­плат­но. Для уча­стия необ­хо­ди­ма регистрация.

Про­грам­му мастер-клас­сов при­го­то­ви­ли и рези­ден­ты Пар­ка реме­сел. С 11 по 14 мар­та в Мастер­ской и Шко­ле стек­ла будут пред­став­ле­ны мастер-клас­сы по тех­ни­кам: моза­и­ка из смаль­ты и вит­раж­но­го стек­ла, лэмп­ворк (рабо­та с горя­чим стек­лом и откры­тым огнем), фью­зинг и вит­раж. Про­грам­мы заня­тий на сай­те www.glassstudio.ru в раз­де­ле «Шко­ла». Запись по теле­фо­ну +7 (977) 250–11-77.

С 11 по 14 мар­та еже­днев­но с 11:00 шко­ла «Дымов кера­ми­ка» пред­ла­га­ет мастер-клас­сы по изго­тов­ле­нию мас­ле­нок и кры­нок для моло­ка на гон­чар­ном кру­ге, икор­ни­цы с гли­ня­ны­ми ложеч­ка­ми в тех­ни­ке руч­ной леп­ки и рос­пись таре­лок под бли­ны. Уча­стие плат­ное, запись по теле­фо­ну: +7 (985) 419–89-03.

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