ВДНХ приглашает принять участие в масленичных гуляниях

Главная выставка страны приглашает на Масленичную неделю. До 14 марта гостей ВДНХ ждет весенняя ярмарка на площадке перед павильоном №57. Кульминацией масленичных гуляний станут предстоящие выходные. Для гостей Выставки подготовили тематические мастер-классы, лекцию-концерт, ярмарочные представления, угощение блинами, лубочные игры в исторических костюмах, чай из самовара и сжигание чучела Масленицы.
Ярмарка и масленичные угощения
Масленичная ярмарка на площадке перед павильоном № 57 продолжит работу до 14 марта включительно. Ежедневно с 12:00 до 21:00 гости смогут попробовать различные виды блинов — главного символа праздника весны. Традиционные русские — сытные и сладкие — приготовят повара «Блинного буфета», «WoW блин!», «Деревеньки» и «Калдис», а ВОТБЛИН предложит экзотические блины с морепродуктами: гребешком и креветкой.
Ярмарка порадует посетителей и выбором угощений из разных стран мира. Чешские блинчики палачинки и классические трдельники можно будет отведать в «Чешско место», баварские колбаски и крендель брецель — в Wurst Haus, греческий гирос — в «Лаки Сувлаки», корейские паровые булочки с разными начинками — в «Пянсе», разноцветные американские хот-доги — в Color hot-dog. Также в ярмарочном меню испанский чуррос, бельгийские вафли, швейцарский раклет и голландские блины поффертьес.
Здесь же можно будет угоститься авторскими чаями и напитками, купить вологодскую пастилу и леденцы, сувениры ручной работы от резидентов Парка ремесел на ВДНХ. Посетители смогут также приобрести алтайский и тамбовский мед.
В Медовом домике (строение №266) проходит бесплатная дегустация более 40 сортов меда, пыльцы, перги. Желающие могут приобрести продукцию.
Концерт, представление и перформансы
13 марта в 14:00 в Центре славянской письменности «Слово» начнется бесплатная лекция-концерт «Масленичные песни и обряды». Вместе с филологом-лингвистом, автором научных работ по фольклористике Александром Маточкиным участники разберут, послушают и попытаются спеть хором масленичные обрядовые песни из разных регионов России. Попутно будет затронут самый широкий круг вопросов, касающихся словесного творчества и пения в жизни русского народа. Участие бесплатное, по регистрации.
14 марта в 14:00 в историческом парке «Россия — моя история» состоится ярмарочное представление «Петрушка на ярманке». Главным героем станет традиционный перчаточный Петрушка — исстари символ русского театра кукол. Петрушка, как и итальянский Пульчинелла, английский Панч, французский Полишинель или немецкий Касперс, исполняется в сложной старинной технике с использованием специфического петрушечного «голоса» — «пищика», или иначе «говорка». Живое общение со зрителем поддерживается специфическим персонажем петрушечного действа — Музыкантом, персонажем не менее древним, чем сам Петрушка. Музыкант аккомпанирует действию на колесной лире, инструменте, применявшемся кукольниками еще до появления шарманки. Посмотреть представление может любой желающий, входной билет в исторический парк покупать не нужно.
13 и 14 марта на «Робостанции» всем маленьким любителям роботов подарят брелок-солнышко, напечатанный на 3D-принтере. Также гостей ждут предсказания от робота Деревяки, шутки от Бориса, хороводы под песни Теспиана и множество других активностей.
Мастер-классы и экскурсии
13 и 14 марта на «Городской ферме» пройдут тематические выходные. Составляя программу «Масленицы», коллектив «Фермы» опирается на возрождение русских традиций. Гостей ждут угощение блинами, лубочные игры в исторических костюмах, чай из самовара, изготовление куколок-оберегов, познавательная экскурсия и масленичные забавы, а кульминацией программы должно стать сжигание чучела Масленицы. 14 марта с 12:00 на территории «Городской фермы» состоится специальная программа от Детского центра МЧС: старорусские игры, задания на ловкость и смекалку, масленичные мастер-классы и многое другое. Вход по билетам.
13 и 14 марта в 14:00 Музей кукол приглашает на тематическую экскурсию «От Пасхи до маскарада» о праздниках и церемониях русских правителей. Участники узнают, откуда произошли дружинные пиры с круговыми чашами, как царь Алексей Михайлович раздавал своим подданным 37 тысяч пасхальных яиц, зачем на балах императрицы Елизаветы Петровны мужчины переодевались в женское платье, а женщины — в мужское, как из «домашних» праздников императорских семейств возникли современные русские новогодние традиции, и многое другое. Участие бесплатное, вход в музей по билетам. Записаться можно по телефону +7(985)420–81-55 и через инстаграм-аккаунт музея.
13 марта с 12:00 до 14:00 в экоцентре «Пчеловодство» состоится празднование Масленицы в стиле эко с тематическими играми и танцами. Участники узнают, как соблюсти все традиции и не нанести вред природе. Для любителей селфи открыта тематическая фотозона. Также пройдут мастер-классы по созданию куколки Масленицы и оберега «Солнечное счастье». Вход бесплатный, для участия необходима предварительная запись: pchelovodstvovdnh@gmail.com или по телефону +7(495)966–09-22.
14 марта в 13:00 в историческом парке «Россия — моя история» начнется мастер-класс по росписи деревянных ложек. Участники узнают секреты ремесла древних славян, разовьют мелкую моторику и чувствительность рук, аккуратность и глазомер. Занятие подойдет для любителей народных промыслов, для тех, кто любит и изучает историю и желает развить творческие способности и фантазию. Все материалы предоставляются бесплатно. Для участия необходима регистрация.
Программу мастер-классов приготовили и резиденты Парка ремесел. С 11 по 14 марта в Мастерской и Школе стекла будут представлены мастер-классы по техникам: мозаика из смальты и витражного стекла, лэмпворк (работа с горячим стеклом и открытым огнем), фьюзинг и витраж. Программы занятий на сайте www.glassstudio.ru в разделе «Школа». Запись по телефону +7 (977) 250–11-77.
С 11 по 14 марта ежедневно с 11:00 школа «Дымов керамика» предлагает мастер-классы по изготовлению масленок и крынок для молока на гончарном круге, икорницы с глиняными ложечками в технике ручной лепки и роспись тарелок под блины. Участие платное, запись по телефону: +7 (985) 419–89-03.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.