ВДНХ расскажет гостям о жизни и творчестве Марины Цветаевой

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К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой ВДНХ проведет в павильоне «Рабочий и колхозница» цикл творческих и просветительских программ. Гости Выставки услышат произведения в исполнении профессиональных актеров и музыкантов, а также познакомятся с биографией известного поэта Серебряного века. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

7 октября в 19:00 пройдет литературно-музыкальная программа «Поезд жизни» по стихам, прозе и биографическим воспоминаниям Марины Цветаевой. Во встрече примет участие Фортепианный квартет им. Ипполитова-Иванова. Прозвучат произведения Гернсгейма, Брамса, Шопена, Дворжака, Малера, Мусоргского и других классиков.

8 октября в 19:00 актрисы МХАТ им. Горького Алиса Гребенщикова и Анна Кисличенко представят авторскую литературно-просветительскую программу «Марина Цветаева. В лучах рабочей лампы». Если о поэзии Цветаевой знает весь мир, то о ее работе переводчика известно мало, при том что в 1939–1941 годах переводы стали ее ежедневным занятием и единственным источником заработка. В программе прозвучат оригинальные произведения на иврите, французском, немецком и других языках и переводы на русский, выполненные Мариной Ивановной.

9 октября в 13:00 состоится лекция «Послушайте, еще меня любите… — «милые спутники и спутницы» Марины Цветаевой». Она посвящена творчеству Марины Цветаевой, ее личной жизни и непростому времени, в котором ей пришлось жить. Об этом расскажет Михаил Шапошников — литературовед, заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея, член попечительского совета московского Музея М.А. Булгакова, постоянный гид общества пешеходных прогулок по Москве «Москваход».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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