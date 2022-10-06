ВДНХ расскажет гостям о жизни и творчестве Марины Цветаевой

К 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой ВДНХ проведет в павильоне «Рабочий и колхозница» цикл творческих и просветительских программ. Гости Выставки услышат произведения в исполнении профессиональных актеров и музыкантов, а также познакомятся с биографией известного поэта Серебряного века. Участие в мероприятиях бесплатное, необходима предварительная регистрация.

7 октября в 19:00 пройдет литературно-музыкальная программа «Поезд жизни» по стихам, прозе и биографическим воспоминаниям Марины Цветаевой. Во встрече примет участие Фортепианный квартет им. Ипполитова-Иванова. Прозвучат произведения Гернсгейма, Брамса, Шопена, Дворжака, Малера, Мусоргского и других классиков.

8 октября в 19:00 актрисы МХАТ им. Горького Алиса Гребенщикова и Анна Кисличенко представят авторскую литературно-просветительскую программу «Марина Цветаева. В лучах рабочей лампы». Если о поэзии Цветаевой знает весь мир, то о ее работе переводчика известно мало, при том что в 1939–1941 годах переводы стали ее ежедневным занятием и единственным источником заработка. В программе прозвучат оригинальные произведения на иврите, французском, немецком и других языках и переводы на русский, выполненные Мариной Ивановной.

9 октября в 13:00 состоится лекция «Послушайте, еще меня любите… — «милые спутники и спутницы» Марины Цветаевой». Она посвящена творчеству Марины Цветаевой, ее личной жизни и непростому времени, в котором ей пришлось жить. Об этом расскажет Михаил Шапошников — литературовед, заведующий отделом литературы Серебряного века Государственного литературного музея, член попечительского совета московского Музея М.А. Булгакова, постоянный гид общества пешеходных прогулок по Москве «Москваход».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.