ВДНХ в рамках выставки-конференции ParkSeason Expo 2025 подписала три соглашения о сотрудничестве

23 апреля в рамках проведения V Международной выставки-конференции ParkSeason Expo 2025 ВДНХ подписала соглашения о сотрудничестве с Всероссийским обществом охраны природы, Ассоциацией парков России и Ассоциацией ландшафтных архитекторов России. Документы направлены на эффективное взаимодействие в сфере окружающей среды и проведение совместных культурно-просветительских мероприятий.

Торжественное мероприятие по подписанию соглашений состоялось 23 апреля в рамках открытия выставки-конференции. В церемонии подписания приняли участие директор Ассоциации парков России Денис Цуканов; председатель Всероссийского общества охраны природы, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации — первый заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов; президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), профессор Международной академии архитектуры Таисия Вольфтруб и генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров,

Соглашение с Всероссийским обществом охраны природы направлено на сотрудничество в области эффективного взаимодействия в сфере охраны окружающей среды. В его рамках запланирована реализация комплекса мероприятий научного, исследовательского, социального и экологического характера, в том числе для решения социально значимых задач, пропаганды осознанного потребления и экологического просвещения граждан.

Предметом двух других соглашений — с Ассоциацией парков России и Ассоциацией ландшафтных архитекторов России — стало развитие долгосрочного эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области проведения культурно-просветительских мероприятий: архитектурных, реставрационных, художественных мастер-классов и пленэров, а также совместное участие в фестивалях, форумах, выставках, конкурсах и издание тематической научной, просветительской печатной продукции.

Подписание соглашений с отраслевыми организациями заложит основу для дальнейшего партнерства ВДНХ с отраслевыми организациями в части организации и проведения различных совместный проектов. Ярким примером сотрудничества уже стал архитектурный конкурс «Золотой колос ― 2024», который проводился при участии Союза архитекторов России, Ассоциации ландшафтных архитекторов России, Международной ассоциации союзов архитекторов, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и других организаций. В его рамках молодые архитекторы и ландшафтные дизайнеры разработали концепции садов и скверов, которые будут реализованы на территории Выставки.

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) — крупнейший экспозиционный, музейный и рекреационный комплекс в мире, популярное общественное пространство в столице России. Общая площадь объединенной территории ВДНХ с парком «Останкино» составляет более 325 гектаров, здесь расположено 49 объектов культурного наследия федерального и регионального значения. За более чем 80-летнюю историю ВДНХ стала одной из самых посещаемых достопримечательностей Москвы и одним из символов страны.

Ассоциация парков России — единственное отраслевое сообщество в стране, эксперты и члены которого имеют практический опыт управления крупнейшими парками и общественными пространствами: от разработки концепций развития, организации образовательных, деловых и культурно-массовых мероприятий до привлечения внебюджетных доходов и социокультурного программирования территорий.

Всероссийское общество охраны природы — общероссийская общественная и культурно-просветительская организация, целью которой является охрана природы, защита конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду, содействие в обеспечении экологической безопасности и созданию условий, способствующих целям устойчивого развития, популяризации бережного отношения к природе, природоохранной деятельности для реализации потенциала страны.

Ассоциация ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) активно работает по дальнейшему развитию отрасли ландшафтной архитектуры, повышению значимости и престижа профессии в стране. Тесное сотрудничество с коллегами из ближнего зарубежья и Международной федерацией ландшафтных архитекторов (IFLA) дает возможность обмена опытом и внедрения в практику новых подходов, приемов и технологий. Важнейшим направлением деятельности ассоциации является развитие активного взаимодействия с правительственными профильными министерствами, администрацией городов, краев и областей и другими органами власти по участию в федеральных программах по улучшению среды обитания человека.