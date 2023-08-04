Веб-комикс о жизни великого князя Александра Невского представили в сети Интернет

Мультиформатный проект «Александр Ярославич. Героический эпос» о древнерусском князе Александром Невском, который объединил веб-комикс и документальный сериал о процессе создания графического романа, доступен для всех желающих на платформе nevskystory.ru. Проект создан компанией Toon Toon при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Работу над проектом творческая команда начала три года назад. Первым шагом стало создание мультимедийной выставки о великом князе Александре Невском для исторических парков «Россия – Моя история», которую представили в 23 городах России. В рамках экспозиции художники готовили иллюстрации, впоследствии ставшие основой для графического романа «Александр Ярославич». После этого команда проекта решила переиздать роман в виде веб-комикса.

«Вебтун пришел к нам из Южной Кореи более 20 лет назад. Это истории в картинках, цифровой комикс, созданный для чтения со смартфона. В России подобный формат известен только в узких кругах комикс-культуры, поэтому мы решили расширить нашу аудиторию до любителей этого вида, учитывая возрастающую популярность такого рода визуального повествования», – делится автор и арт-директор проекта Лев Маврин.

Веб-комикс поделен на акты, олицетворяющие три жизненных этапа князя: детство и юность, молодость, зрелость. Первый акт состоит из двух глав и повествует о взаимоотношениях с братом, о становлении и закалке характера, на который повлияла семейная трагедия и первая битва – сражение за Дерпт. Второй акт рассказывает о возмужании и превращении Александра в сильного воина. Третья и четвертые главы акта иллюстрируют две самые известные вехи из жизни князя – Невскую битву и Ледовое побоище.

«Для нас судьба великого князя, воина и дипломата, прежде всего, хороший исторический сюжет, который мы решили рассказать еще и в формате веб-комикса, тем самым создав целую «вселенную» вокруг одной из главных фигур русской истории. Все-таки имя Александра Невского стало легендой, и главной задачей было превратить исторического персонажа из учебников по истории в живого человека. Это не вылощенная картинка, тут есть, над чем поразмышлять», – рассказывает автор.

Параллельно шла работа над съемками документального фильма о творческом процессе создания графического романа. Часовое полотно поделили на 5 эпизодов, каждый из которых повествует об отдельном этапе работы над проектом.

«Мы год работали над выставкой об Александре Невском, затем год над графическим романом. Мы проделали долгий путь, приложив максимум усилий: поиск команды, историческое исследование, подбор художников, работа над сценарием, преодоление страхов, наконец, художественный процесс создания иллюстраций. Ну и, кажется, самое удивительное – мы написали саундтрек к книге с симфоническим оркестром! Такой незаурядный подход к созданию исторического комикса нельзя просто взять и оставить в прошлом. Это надо запечатлеть. Поэтому мы сделали этот фильм», – говорит Лев Маврин.

Скриншот - сайт nevskystory.ru

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.