Вечер музыки и поэзии «С японским акцентом» состоится в Галерее восточной живописи

17 марта 2021 года в Первой Московской Галерее восточной живописи (Москва, Малый Кисельный переулок, д. 3, с. 2) прозвучат фантазии на тему диалога поэтической и музыкальной традиций России и Японии.
Елена Захарова прочитает стихи поэтов Серебряного века — Блока, Цветаевой, Мандельштама, Гумилева в одной программе с образцами японской поэзии.
Великолепие россыпи поэтических жемчужин дополнит проникновенное звучание скрипки в руках скрипача-виртуоза, артиста Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, худ. руководителя музыкального коллектива «ART-COLLAGE» Павла Солдатикова, а также солистки ансамбля японской музыки МГК им. П.И. Чайковского «Ваон» Натальи Григорович.
Во второй части вечера Елена Захарова расскажет о своем уникальном опыте сотрудничества с Японией в области киносъёмки и рекламы, а также поделиться взглядами на Японию, ее традициям и культуре.
Начало в 19:00.
Подробности и билеты по предложенной ссылке.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.