Вечер музыки и поэзии «С японским акцентом» состоится в Галерее восточной живописи

17 мар­та 2021 года в Пер­вой Мос­ков­ской Гале­рее восточ­ной живо­пи­си (Москва, Малый Кисель­ный пере­улок, д. 3, с. 2) про­зву­чат фан­та­зии на тему диа­ло­га поэ­ти­че­ской и музы­каль­ной тра­ди­ций Рос­сии и Японии.

Еле­на Заха­ро­ва про­чи­та­ет сти­хи поэтов Сереб­ря­но­го века — Бло­ка, Цве­та­е­вой, Ман­дель­шта­ма, Гуми­ле­ва в одной про­грам­ме с образ­ца­ми япон­ской поэзии.

Вели­ко­ле­пие рос­сы­пи поэ­ти­че­ских жем­чу­жин допол­нит про­ник­но­вен­ное зву­ча­ние скрип­ки в руках скри­па­ча-вир­туо­за, арти­ста Боль­шо­го сим­фо­ни­че­ско­го оркест­ра им. П.И. Чай­ков­ско­го, худ. руко­во­ди­те­ля музы­каль­но­го кол­лек­ти­ва «ART-COLLAGE» Пав­ла Сол­да­ти­ко­ва, а так­же солист­ки ансам­бля япон­ской музы­ки МГК им. П.И. Чай­ков­ско­го «Ваон» Ната­льи Григорович.

Во вто­рой части вече­ра Еле­на Заха­ро­ва рас­ска­жет о сво­ем уни­каль­ном опы­те сотруд­ни­че­ства с Япо­ни­ей в обла­сти кино­съём­ки и рекла­мы, а так­же поде­лить­ся взгля­да­ми на Япо­нию, ее тра­ди­ци­ям и культуре.

Нача­ло в 19:00.

Подроб­но­сти и биле­ты по пред­ло­жен­ной ссылке.

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