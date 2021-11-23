«Вечер одиноких сердец»  . Премьера спектакля по пьесе Марины Крапивиной в Театре.doc

Премьера спектакля в Театре.doc «Вечер одиноких сердец» 25 ноября и 24 декабря в 20:00 состоятся премьерные показы спектакля по пьесе Марины Крапивиной «Вечер одиноких сердец». Режиссер-постановщик Ольга Прихудайлова.

Есть такие дни, такие часы, время «ч», когда всё собирается в один сюжет, в одну точку невозврата. События принимают непредсказуемый оборот. И всё крутится вокруг любви, той самой, без которой сердца одиноки.

Кафе в небольшом городе, дела идут не очень. Что-то нужно придумать срочно! А не сделать ли нам «Вечер одиноких сердец»?! Идея, как говорится, богатая. Объявление — в газету, коллектив на низком старте. Вот и вечер. Вот и «одинокие сердца». И они все дамы возраста сильно «за». Из мужчин — лишь немногочисленный персонал.

Удался ли ивент? Они сами нам расскажут об этом.

«Да, наш спектакль о любви. Не просто любви между мужчиной и женщиной. Больше о том, как важно позволить себе полюбить себя. О том, как мы предаем свои мечты, и потом ищем и ищем к ним дорогу. Нелюбимые и без мечты. Персонажи получились чеховские, только в нашей реальности. Они говорят и не слышат друг друга, они хотят любви, и не видят её рядом с собой. Удивительная пьеса Марины Крапивиной. Честная, живая, поэтичная», – говорит режиссёр-постановщик спектакля Ольга Прихудайлова.

Ольга Прихудайлова в Театре.doc впервые выступает как режиссёр-постановщик. Ранее здесь она принимала участие в качестве режиссёра и актрисы только в читках.

«Вечер одиноких сердец» — первая постановка пьесы Марины Крапивиной в Театре.doc. И эта встреча не случайна — драматург много внимания уделяет документальным проектам. Самый громкий и масштабный из них — спектакль «Прикасаемые» (режиссёр Роман Маликов Театр Наций в сотрудничестве с фондом Со-единение), премьера которого состоялась в 2015 году.

А в 2017 состоялась премьера международной версии «In Touch» («Прикасаемые») в Лондоне и Париже (в штаб-квартире Юнеско). Спектакли по пьесам Марины Крапивиной ставили режиссёры: Юрий Муравицкий, Константин Богомолов, Талгат Баталов, Дмитрий Брусникин и другие. Пьесы переведены на английский, польский, латышский, эстонский языки. Ее пьесы неоднократно становились финалистами театральных фестивалей и фестивалей современной драматургии: «Золотая маска», «Любимовка», «Текстура» и др.

«Я первый раз работаю над окончательным вариантом текста не только вместе с режиссёром, но и с актерами! Мы вместе создаем спектакль. Текст становится точнее, живее, персонажи объемнее. Для меня это — новый опыт. Мне нравится, что в Театре.doc такое возможно. Здесь нет беды многих театров, где люди занимаются искусством для того, чтобы убежать от реальности», — рассказывает Марина Крапивина.

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