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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Вечер памяти Никиты Цицаги прошел в Академии «Меганом»

editor
By editor
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никита цицаги

В Академии творческих индустрий «Меганом» прошел вечер памяти Никиты Цицаги, военкора, фотографа событий специальной военной операции, участника программы Академии «Меганом». В память о Никите участники программы «#СВОёКИНО» — режиссеры, сценаристы, продюсеры, очевидцы СВО — посмотрели док-реалити «Актуальное искусство» режиссера Ильи Верина. Этот проект, героем которого при жизни стал Никита Цицаги, повествует о военнослужащих, волонтерах, военных журналистах, кинематографистах, музыкантах, которые объединились в рамках программы «Учимся создавать вместе» осенью 2023 года, чтобы поделиться пережитым опытом. Док-реалити рассказывает, как герои реализовывают личные проекты в музыке, литературе, дизайне, видео- и фотосъемке, проживая при этом собственную историю.

«Никита был нашим коллегой. Он скромно и честно делал свою работу и оставил только теплые воспоминания о себе. Год назад, принимая участие в программе, он стал одним из героев нашего фильма. Тогда никто даже не мог подумать, что так быстро его не станет. Мы соболезнуем родным и близким Никиты», — выразил слова скорби Илья Верин, автор, режиссер, продюсер фильма «Актуальное искусство», генеральный директор ООО «СКРИН СТОРИ».

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