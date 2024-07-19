Вечер памяти Никиты Цицаги прошел в Академии «Меганом»

В Академии творческих индустрий «Меганом» прошел вечер памяти Никиты Цицаги, военкора, фотографа событий специальной военной операции, участника программы Академии «Меганом». В память о Никите участники программы «#СВОёКИНО» — режиссеры, сценаристы, продюсеры, очевидцы СВО — посмотрели док-реалити «Актуальное искусство» режиссера Ильи Верина. Этот проект, героем которого при жизни стал Никита Цицаги, повествует о военнослужащих, волонтерах, военных журналистах, кинематографистах, музыкантах, которые объединились в рамках программы «Учимся создавать вместе» осенью 2023 года, чтобы поделиться пережитым опытом. Док-реалити рассказывает, как герои реализовывают личные проекты в музыке, литературе, дизайне, видео- и фотосъемке, проживая при этом собственную историю.

«Никита был нашим коллегой. Он скромно и честно делал свою работу и оставил только теплые воспоминания о себе. Год назад, принимая участие в программе, он стал одним из героев нашего фильма. Тогда никто даже не мог подумать, что так быстро его не станет. Мы соболезнуем родным и близким Никиты», — выразил слова скорби Илья Верин, автор, режиссер, продюсер фильма «Актуальное искусство», генеральный директор ООО «СКРИН СТОРИ».