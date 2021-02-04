Вечер в атмосфере Серебряного века пройдет в Серпуховском историко-художественном музее

В воскресенье, 21 февраля, в Серпуховском историко-художественном музее состоится необычное мероприятие – иммерсивный вечер «аванГРАД».

Реалистичные интерьеры, аутентичные звуки города начала XX века, именно здесь, на улице вымышленного города Аванград, поэты Серебряного века читают свои новые стихи. За углом местный денди рассказывает, что носят на сезонах Дягилева в Париже. Гуляешь по улицам Аванграда и неожиданно набредаешь на эпатажную художницу, дискутируешь с ней о роли искусства в жизни.

Для создания антуража гостей просят предварительно подготовиться и выбрать подходящие костюмы в стиле начала XX века. Вход только для лиц старше 18 лет.

Подробнее по ссылке: https://serpuhov-museum.ru/avangrad/

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