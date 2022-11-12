«Вечеринке приходит конец»: PREMIER показал серию постеров к ностальгической драме «С НУЛЯ»

17 ноября эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER состоится премьера нового драматического сериала «С НУЛЯ» производства Good Story Media – истории о дружбе, ревности и мести на фоне стремительно меняющейся современной России. Накануне выхода сериала, PREMIER показал основной и характерные постеры.

Действие драмы разворачивается в двух временных отрезках: в конце нулевых и в наше время. В 2008 г. три студентки – Лена (Надежда Калеганова), ее двоюродная сестра Наташа (Маруся Фомина) и Даша (Виктория Клинкова) открывали для себя мир тусовок, денег и безграничных возможностей столицы. В 2021 г. героини, жизни которых сложились совершенно по-разному, встречаются вновь на похоронах отца Лены. Лена не верит в несчастный случай, считает, что к смерти отца причастна Наташа и хочет ей отомстить. Но подозрение в убийстве не единственный повод для мести — несколько лет назад Наташа вышла замуж за отца Лены, и это не только разрушило семью сестры, но и сделало бывших подруг заклятыми врагами.

Несмотря на то, что основная сюжетная линия развивается в наши дни, именно нулевые сформировали героинь, чьи судьбы стали отражением целого поколения. Постеры «С НУЛЯ» – это ностальгия по «золотым» нулевым с их грандиозными клубами, блестящей модой, беззаботностью и призрачным ощущением, что вечеринке не придет конец…

Надежда Калеганова, актриса:

– Мне интересна эта история тем, что моя героиня постоянно находится в пограничных состояниях. С ней происходит много самых разных событий в двух сюжетных линиях: в 2008 и в 2021 годах. Это сложная роль, ведь нужно сыграть человека, который проживает 13 лет и проходит путь от положительного и семейного до того, кто живёт разгульной жизнью и уже далёк от положительного образа. При этом у моей героини нет недостатка в деньгах, но есть недостаток в любви и счастье.

Маруся Фомина, актриса:

– Наташа — это женщина, которая сделала себя сама. Она приехала в Москву ни с чем, сама заработала свои первые деньги, купила на них первые красивые вещи, параллельно разбираясь, что все носят и что модно в столице. Так что Наташа сама и с нуля встает на ноги, обладая тонким чутьём и вкусом. Глядя на неё в 30 лет, это будет особенно заметным для зрителя — Наташа не про сомнительные вещи с огромными логотипами, у неё очень хороший вкус, красиво и с умом обставленный дом, грамотно подобранные луки. Она ведёт бизнес с мужчинами, привыкла быть строгой и жесткой — какой сама себя и вырастила.

Виктория Клинкова, актриса:

– Моя героиня Даша оказалась мне родной уже с момента первого прочтения сценария и проб. Она меня зацепила, прежде всего, своим характером: при всей ее сложной судьбе она твердо держится на ногах. Даша в 19 лет имеет практически все – деньги, связи, богатого парня, шмотки, клубы, — все, что она пожелает. Она беззаботна, и ей все легко дается. При этом она девушка с характером и неглупая, понимает, что не в этом счастье. Даша не хочет, чтобы ее жизнь зависела от кого-то и стремится к самостоятельности. А вот после 30 лет она выглядит уже более потерянной. Ее мечты не осуществились. Даша пришла к «нулю», тогда как начинала она с «соточки, но зато она сумела сохранить себя.

Помимо Надежды Калегановой, Маруси Фоминой и Виктории Клинковой в сериале снимались: Сергей Чонишвили, Павел Табаков, Екатерина Волкова, Иван Фоминов, Кирилл Ковбас, Сергей Аброскин, Марина Кондратьева, Тереза Диуро, Анна Ищук и другие.

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