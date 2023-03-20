Ведущие эксперты креативной индустрии помогут молодым московским художникам выйти на большой арт-рынок

Их приглашают принять участие в практико-ориентированной программе. Заявки принимаются до 24 марта.

Стартовал прием заявок от молодых художников на участие в практико-ориентированной программе «Арт. Практикум». Десять лучших выпускников курса получат возможность безвозмездно представить свои работы под брендом Агентства креативных индустрий и своего образовательного учреждения на персональном стенде в рамках ярмарки классического, современного и ювелирного искусства «Арт Москва», которая состоится с 19 по 23 апреля в Гостином дворе.

К участию приглашаются самозанятые художники или владельцы ИП до 35 лет, имеющие не менее пяти готовых произведений. Претенденты также должны иметь диплом о среднем профессиональном, высшем образовании или проходить обучение в настоящий момент по таким специальностям, как «Искусствознание», «Культуроведение», «История и Археология», «Изобразительное и прикладные виды искусств» и другим.

«Комплексная программа продвижения молодых художников на рынке современного искусства – одна из главных задач департамента и подведомственного Агентства креативных индустрий. Два знаковых для российской арт-индустрии события прошлого года – ярмарка молодого современного искусства Blazar и Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow – показали, какое значение имеет творчество перспективных художников и дизайнеров с точки зрения развития креативной экономики. Оба мероприятия побили рекорды по посещаемости и продажам работ. За четыре дня ознакомиться с экспозицией Blazar пришли более 13 тысяч человек, число гостей Cosmoscow превысило 24 тысячи. В секциях Created in Moscow на двух ярмарках было продано более 130 работ. При грамотно организованной системе поддержки художник может не только раскрыть свой потенциал, но и внести ощутимый вклад в развитие экономического потенциала своего района или города», — сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ярмарка «Арт Москва» одна из ключевых в столице площадок для взаимодействия галерей, художников, коллекционеров, представителей культуры и бизнеса. Она охватывает весь коммерческий арт-рынок столицы. В 2022 году в выставке приняли участие более ста российских галерей, а 30 известных ювелирных домов представили на своих стендах лучшие украшения.

В этом году в едином пространстве Гостиного двора будет собран полный спектр предметов коллекционирования – от классики до современности. Среди них окажутся и работы десяти лучших художников – участников программы «Арт. Практикум», их отбором займется Агентство креативных индустрий.

«Арт. Практикум» начнется 30 марта с четырехдневной образовательной программы в школе Masters. Этот проект, основанный в 2015 году, предлагает курсы по истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна, театра и кино, музыки и

литературы. По итогам интенсива художники смогут сформулировать для себя принципы карьерного продвижения, наметив возможные траектории развития. Участники также узнают, какой пакет документов понадобится для успешного выхода на современный арт-рынок.

В ходе лекции «Стратегии развития карьеры художника», которая состоится 30 марта, искусствовед, преподаватель Венской школы искусств, МГУ и Сколково Каролина Пескишева расскажет о том, как построить личный бренд с помощью медиакоммуникаций и научиться грамотно позиционировать свои проекты, применяя разнообразные визуальные решения. Используя полученные знания, каждый слушатель сможет определить свое творческое кредо и сформировать уникальный стиль.

Коллекционер, соосновательница и креативный продюсер арт-фонда Popov Foundation Евгения Попова поделится эффективными инструментами развития карьеры, а директор проекта Sample Маргарита Саханская подробно расскажет об основных функциях галереи и правовых аспектах ее взаимодействия с художником. Кроме того, Маргарита выступит с лекцией «Оформление художественного высказывания, портфолио и резюме». Последние два документа необходимы любому профессионалу: без них невозможно участвовать в выставках и конкурсах.

Слушатели узнают, какую информацию следует указывать в резюме в первую очередь, а также освоят все тонкости его оформления.

АКИ не в первый раз помогает начинающим креаторам улучшать свои знания и навыки. В феврале агентство стало генеральным партнером образовательно-акселерационного проекта «Метод». В нем АКИ координирует треки по видеоиграм и издательскому делу, а также специальную номинацию «Моя Москва» для поддержки авторов, популяризирующих город. Проект «Метод» помогает молодым творцам научиться писать книги, сценарии фильмов, найти потенциальных заказчиков.

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